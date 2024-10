La presidente uscente della Moldavia Maia Sandu andrà al ballottaggio con il socialista Alexandru Stoianoglo

La presidente uscente della Moldavia Maia Sandu andrà al ballottaggio con il candidato del Partito Socialista Alexandru Stoianoglo. Domenica nel piccolo paese che si trova tra Romania e Ucraina si votava per le elezioni presidenziali e per un referendum sull’ingresso del paese nell’Unione Europea: con l’86 per cento delle schede scrutinate, Sandu ha ottenuto il 37 per cento dei voti, mentre Stoianoglo poco più del 29. Il terzo candidato, Renato Usatii, espresso dal partito populista, conservatore e filorusso Il Nostro Partito, si è fermato a meno del 14. Quanto al referendum, sempre in base ai risultati parziali, quasi il 55 per cento della popolazione ha votato per non entrare nell’UE.

L’affluenza è stata del 51,9 per cento degli aventi diritto, cioè poco più di un milione e mezzo di persone. Il ballottaggio delle presidenziali si terrà il 3 novembre.

Sandu è stata prima ministra del paese, è presidente dal 2020 e può rimanere in carica al massimo per un altro mandato: è candidata con il Partito di Azione e Solidarietà (PAS), europeista e molto impegnato nella lotta alla corruzione. Stoianoglo invece è un ex procuratore, è espresso da un partito tradizionalmente filorusso ed è sostenuto dall’ex presidente moldavo Igor Dodon, che aveva deciso di non ricandidarsi dopo aver perso le presidenziali del 2020 proprio contro Sandu.

