Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Shanghai, in Cina, battendo in finale il serbo Novak Djokovic per 2 set a 0 (con il punteggio di 7-6, 6-3). I tornei della categoria “1000” (Masters 1000 per gli uomini, WTA 1000 per le donne) sono i più importanti del tennis dopo i quattro del Grande Slam: con questo Sinner ne ha vinti quattro, dopo quelli di Toronto l’anno scorso e di Miami e Cincinnati quest’anno. Complessivamente è il settimo torneo vinto da Sinner quest’anno: i più importanti erano stati l’Australian Open di gennaio e gli US Open a settembre.

Sinner ha 23 anni e dallo scorso giugno è al primo posto della classifica mondiale maschile del tennis. Sta giocando di gran lunga la migliore stagione della sua carriera, in cui ha vinto 65 partite, un dato al livello delle migliori stagioni mai giocate da un tennista (almeno dal punto di vista statistico). Già con la vittoria della semifinale di sabato, contro il ceco Tomas Machac, Sinner era sicuro di rimanere al numero 1 della classifica mondiale almeno fino alla fine dell’anno, un obiettivo consolidato con la vittoria del torneo.