Jannik Sinner è finale nel torneo di tennis Masters 1000 di Shanghai dopo aver battuto in semifinale Tomas Macach

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai, in Cina, e si è qualificato per la finale in programma domenica. Sinner battuto il tennista ceco Tomas Macach con il punteggio di 6-4 7-5. In finale affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. Grazie a questa vittoria Sinner rimarrà aritmeticamente al numero 1 della classifica mondiale almeno fino alla fine dell’anno.