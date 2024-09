Centinaia di persone sono state ferite per l’esplosione di walkie-talkie in Libano

Mercoledì pomeriggio ci sono state altre esplosioni simultanee in varie zone del sud del Libano e nella capitale Beirut. Questa volta a esplodere non sono stati i cercapersone ma dei walkie-talkie, sempre usati da membri del gruppo libanese Hezbollah. Sebbene non abbia commentato, è praticamente certo che gli attacchi siano stati condotti anche oggi da Israele, che è nemico di Hezbollah e da tempo di scontra con il gruppo libanese soprattutto lungo il confine tra i due paesi.

La National News Agency (NNA), l’agenzia di stampa statale libanese, ha detto che tre persone sono state uccise nella città di Sohmor, nella valle della Beqaa, nella parte orientale del Libano. Il ministro della Salute libanese ha confermato per ora un morto e centinaia di feriti. Martedì 12 persone erano state uccise e migliaia ferite dall’esplosione simultanea di molti cercapersone in varie zone del Libano, anche in quel caso in un’operazione condotta con tutta probabilità da Israele: l’ipotesi più accreditata è che Israele avesse messo delle piccole cariche esplosive nei cercapersone prima che questi arrivassero ai membri di Hezbollah.

In un video che circola sui social, filmato durante il funerale di alcuni membri di Hezbollah nella zona sud di Beirut, si sente chiaramente il suono di un’esplosione e si vede poi la folla che cerca di allontanarsi in modo disordinato. Una giornalista del New York Times che si trovava sul posto ha scritto che una voce diffusa dagli altoparlanti ha chiesto a tutti di spegnere i telefoni e togliere le batterie.

Ci sono state esplosioni anche in altre zone del Libano: un giornalista di Al Jazeera ha detto di averne viste due vicino a Tiro, nel sud-ovest. Ci sono anche notizie di auto, macchine e negozi che hanno preso fuoco in varie zone del paese. Secondo la NNA sono esplosi anche alcuni sistemi di pannelli solari, e una bambina è stata ferita. Non è chiaro se l’esplosivo fosse al loro interno, oppure nelle vicinanze.

– Leggi anche: Come sono esplosi centinaia di cercapersone dei membri di Hezbollah