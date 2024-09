La Cina alzerà l’età pensionabile per la prima volta dal 1978: la decisione è stata approvata venerdì dal Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo (organo che svolge le funzioni dell’unica camera legislativa del paese, l’Assemblea nazionale del popolo, che si riunisce in seduta plenaria una volta all’anno, a marzo). Il piano approvato prevede che l’età in cui i cittadini cinesi vanno in pensione venga gradualmente aumentata nei prossimi 15 anni, a partire dal 2025: per gli uomini passerà da 60 a 63 anni, mentre per le donne che svolgono lavori da operaie passerà da 50 a 55 anni, e per quelle che fanno lavori d’ufficio da 55 a 58 anni.

Le vecchie regole sull’età pensionabile in Cina erano molto generose rispetto a quelle della maggior parte dei paesi sviluppati, e pesavano molto sull’economia del paese, dove la popolazione diventa sempre più vecchia e le nascite diminuiscono. L’innalzamento dell’età pensionabile allevierebbe il peso delle pensioni sullo stato, con l’obiettivo di contribuire anche a una ripresa generale dell’economia, in grande crisi ormai da diverso tempo.

