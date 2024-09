Il primo discorso di Netanyahu dall’inizio dello sciopero

Lunedì sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto la sua prima conferenza stampa da quando sono cominciate le grandi proteste in Israele per spingere il suo governo a trovare un accordo con Hamas che preveda la liberazione degli ostaggi rapiti durante gli attacchi dello scorso 7 ottobre. Mentre le contestazioni andavano avanti per la seconda notte di fila, Netanyahu ha detto senza troppe sorprese che non cambierà gli obiettivi israeliani della guerra a Gaza e non lascerà il controllo dei confini del territorio ritirando i propri soldati.

Le nuove proteste erano iniziate nel fine settimana, dopo la scoperta dei corpi di sei ostaggi in un tunnel sotto Rafah, nel sud della Striscia di Gaza: secondo l’esercito israeliano queste persone erano state uccise da Hamas forse uno o due giorni prima di essere trovate. Come reazione, era stato indetto il primo sciopero generale dall’inizio dell’invasione della Striscia.

Nella conferenza stampa di lunedì sera, Netanyahu ha respinto le accuse secondo cui gli ostaggi sarebbero stati uccisi come conseguenza della sua riluttanza nei negoziati, che avrebbe impedito di trovare un accordo per il cessate il fuoco. Ha anzi attribuito i mancati passi avanti ad Hamas, e ha insistito sulla necessità per l’esercito israeliano di prendere il controllo del cosiddetto “corridoio Philadelphi”: la stretta linea di confine lunga 14 chilometri tra il sud della Striscia di Gaza e l’Egitto attraverso la quale, secondo Israele, Hamas farebbe entrare armi nella Striscia. Hamas considera invece il ritiro israeliano dal corridoio come un requisito necessario per raggiungere qualsiasi accordo.

Nel frattempo le proteste antigovernative dovrebbero proseguire anche oggi, martedì 3 settembre.

Lunedì centinaia di manifestanti hanno protestato davanti alla casa di Netanyahu a Gerusalemme, intonando cori come “Cessate il fuoco – Adesso” e mostrando bare avvolte da bandiere israeliane, mentre altre migliaia hanno marciato davanti alla sede del suo partito a Tel Aviv, dove altre ancora hanno bloccato un’autostrada. Le foto e i video circolati nelle ultime ore mostrano la polizia reprimere con forza le proteste davanti alla casa di Netanyahu, scaraventando a terra alcuni manifestanti e trascinandone via altri.

Netanyahu è stato ampiamente criticato sia dai politici dell’opposizione sia da diversi media israeliani per il modo in cui sta gestendo le negoziazioni e anche per la sua reazione alle proteste degli ultimi giorni. Il quotidiano progressista Haaretz, per esempio, lo ha definito «il vile messia a capo di un culto di bugie e morte», sostenendo che non abbia mai avuto intenzione di accettare un accordo per la liberazione degli ostaggi. Sempre secondo Haaretz, il ritrovamento dei sei ostaggi uccisi ha mostrato la sua «crudeltà, scelleratezza e incompetenza disarmante».

Le decisioni di Netanyahu hanno provocato critiche anche tra i paesi alleati. Lunedì sera il Regno Unito ha annunciato la sospensione di alcune delle licenze per l’esportazione di armi verso Israele, per via di quello che il ministro degli Esteri laburista ha definito un «evidente rischio» che alcune di queste armi possano essere utilizzate dall’esercito israeliano per violare il diritto umanitario internazionale. Quando durante un incontro con i mediatori statunitensi è stato chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden se Netanyahu stesse facendo abbastanza per il cessate il fuoco, Biden ha risposto con un secco “no”.