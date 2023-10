Hamas sta attaccando Israele

Sabato mattina il gruppo radicale palestinese Hamas ha avviato un ampio attacco a sorpresa contro Israele dalla Striscia di Gaza, con il lancio di migliaia di razzi e alcune incursioni da parte di milizie armate nei territori israeliani. È il più grave attacco compiuto da Hamas nei confronti di Israele da molti anni a questa parte. Gli attacchi sono in corso in vari punti, soprattutto nelle cittadine israeliane al confine con la Striscia, e non c’è ancora una stima ufficiale di morti e feriti: il Times of Israel in base alle sue fonti ha parlato di almeno 5 morti e un centinaio di feriti.

Il lancio di razzi con cui Hamas ha avviato l’operazione è stato effettuato da diversi punti della Striscia ed è durato per quasi mezz’ora. Alcuni testimoni hanno segnalato di avere sentito il rumore di scontri armati lungo la linea di separazione tra la Striscia e Israele, vicino alla città di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza.

Pubblicità

L’esercito di Israele ha avviato una risposta militare contro Hamas nella Striscia di Gaza, di cui però abbiamo ancora poche informazioni.

– Leggi anche: Quanto sono precise le uccisioni mirate dell’esercito israeliano?