Ci sono vasti incendi boschivi vicino a Gerusalemme

Mercoledì poco fuori Gerusalemme si sono sviluppati diversi incendi boschivi che hanno portato all’evacuazione di tre centri abitati e alla chiusura dell’autostrada che collega la città a Tel Aviv, una delle più importanti in Israele. Uno degli incendi sta bruciando la foresta di Eshtaol, in un’area collinare a ovest di Gerusalemme, dove nell’ultima settimana se n’era già sviluppato un altro. La polizia israeliana ha detto che le persone evacuate sono circa 7mila e quelle ferite almeno 13, mentre al momento non risultano morti. Nelle operazioni di emergenza sta intervenendo anche l’esercito.

A causa degli incendi sono stati cancellati i treni nella zona di Ashdod, lungo la costa, ed è stata chiusa la stazione di Modi’in, a nord di Gerusalemme. Le fiamme sono difficili da controllare anche a causa del vento. Gli incendi si sono sviluppati nel giorno dello Yom HaAtzmaut, la ricorrenza con cui si celebra l’indipendenza dello Stato di Israele: alcune manifestazioni sono state cancellate. Lo Shin Bet, una delle tre agenzie di intelligence del paese, ha fatto sapere che sta indagando sulle cause. Le autorità israeliane sospettano che alcuni incendi siano dolosi.

Il servizio meteorologico israeliano aveva previsto il rischio di incendi, specialmente nella parte centrale del paese, a causa del caldo secco, con temperature massime che in questi giorni vanno dai 36 ai 38 °C. Italia e Croazia manderanno in Israele tre aerei per facilitare gli interventi di emergenza, ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu; il ministero degli Esteri di Israele ha aggiunto che sono stati chiesti aiuti anche a Grecia, Cipro e Bulgaria.