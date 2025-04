Il Vietnam oggi e cinquant’anni fa, con le foto

Dalla fine della guerra, cinquant’anni fa, il Vietnam è cambiato parecchio. Ha aperto la sua economia agli scambi con l’estero, diventando un centro produttivo per molte aziende multinazionali, ma anche una meta turistica popolare e apprezzata da milioni di persone ogni anno. La popolazione che vive sotto la soglia di povertà è scesa sotto al 4 per cento (era il 14 per cento nel 2010), e l’accesso ai servizi educativi e sanitari è migliorato per molti abitanti.

Allo stesso tempo il Vietnam è rimasto uno dei pochi stati monopartitici al mondo, dove l’opposizione viene sistematicamente repressa e il Partito comunista vietnamita monopolizza il potere. L’inquinamento atmosferico è un problema in molte città, così come quello delle acque e di ampie zone ancora contaminate dai residui delle armi chimiche usate dall’esercito statunitense durante la guerra, tra il 1955 e il 1975.

Le foto qui sotto mostrano com’erano alcuni luoghi in quegli anni, e come sono oggi.