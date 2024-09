In Israele è iniziato lo sciopero nazionale contro il governo

Alle 6 di lunedì mattina (le 5 in Italia) in Israele è cominciato lo sciopero generale che segue le manifestazioni molto partecipate di domenica sera contro il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo sciopero, il primo dall’invasione della Striscia di Gaza, è stato convocato dal principale sindacato israeliano, l’Histadrut, che rappresenta circa 800mila lavoratori e hanno aderito anche altri sindacati – tra i quali l’Israel Business Forum, la principale sigla per i lavoratori del settore privato delle 200 più grandi aziende del paese – e il capo dell’opposizione, Yair Lapid: ci si aspetta quindi che lo sciopero crei numerosi disagi.

Ron Huldai – il sindaco di Tel Aviv, dove domenica sera hanno manifestato decine di migliaia di persone – ha detto che il comune ha aderito e che quindi i servizi comunali della città lunedì saranno interrotti. Hanno annunciato l’adesione, tra gli altri, i sindaci di Givatayim, Ra’anana, Kfar Saba, Hod Hasharon, Herzliya. Le amministrazioni comunali di altre città, tra cui Gerusalemme, non hanno aderito.

Lo sciopero chiede al governo di agevolare il raggiungimento di un accordo con Hamas, che è in stallo ormai da mesi, e riportare a casa gli ostaggi. «Siamo arrivati alla conclusione che solo il nostro intervento può smuovere chi deve essere smosso. L’accordo non fa progressi per motivi politici, e questo è inaccettabile», ha detto il segretario dell’Histadrut, Arnon Bar-David.

Per via dello sciopero, le scuole dell’infanzia resteranno chiuse, mentre le medie resteranno aperte solo per mezza giornata, fino alle 11:45. Un precedente sciopero degli insegnanti delle scuole superiori, cominciato domenica per ragioni contrattuali, continuerà lunedì. Anche il personale di molte università ha aderito allo sciopero: saranno sospese le attività di ricerca, ma gli atenei potranno decidere di fare lo stesso gli esami già programmati.

Dopo le 8 del mattino (le 7 in Italia) ha chiuso l’area partenze dell’aeroporto di Tel Aviv, il Ben Gurion. I passeggeri sono stati invitati ad attendere aggiornamenti.

Per ora lo sciopero è convocato solo per lunedì, ma Bar-David ha detto che eventuali valutazioni su un prolungamento saranno fatte nel corso della giornata. Il sindacato ha duramente criticato Netanyahu e il suo governo per non essere ancora riusciti a riportare a casa vivi gli ostaggi dopo che domenica mattina l’esercito israeliano ha comunicato di aver recuperato a Gaza i corpi di sei di loro (poi identificati: Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino).

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, che è un membro del Partito Sionista Religioso (di estrema destra), ha criticato lo sciopero dicendo che dal suo punto di vista «esaudisce i desideri di Sinwar», riferendosi al leader di Hamas Yahya Sinwar e ha invitato i lavoratori a recarsi sul posto di lavoro. Smotrich ha chiesto e ottenuto che la procuratrice generale Gali Baharav-Miara si attivasse per emettere un’ingiunzione per fermare lo sciopero, che secondo il ministro non avrebbe i requisiti legali, sarebbe invece politicamente motivato e avrebbe conseguenze economiche molto gravi.

L’Histadrut non convocava uno sciopero generale dal marzo 2023, quando Netanyahu provò invano a cacciare dal governo il ministro della Difesa Yoav Gallant. Gallant era contrario alla assai contestata riforma della giustizia che avrebbe indebolito il sistema giudiziario ed è stata in parte bocciata dalla Corte suprema del paese e in parte accantonata dopo l’invasione della Striscia di Gaza.

– Leggi anche: Le grosse manifestazioni contro il governo in Israele