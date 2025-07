Il futuro della Cecenia senza Ramzan Kadyrov

Da almeno un paio d’anni ci sono dubbi e speculazioni sulla salute di Ramzan Kadyrov, che dal 2007 governa in maniera violenta e autoritaria la Cecenia, repubblica caucasica della Federazione Russa che nel tempo ha guadagnato un certo grado di autonomia dal governo centrale di Mosca. Kadyrov ha 48 anni e non ha mai confermato le notizie sulla sua malattia. Negli ultimi mesi però si è fatto vedere sempre meno agli appuntamenti pubblici e quando ha partecipato è apparso malato e in difficoltà. Da tempo sembra preparare la sua successione, e la persona che ha più possibilità di prendere il suo posto è il figlio 17enne Adam.

Kadyrov è ufficialmente il leader della Cecenia dal 2007, dopo esserne stato primo ministro per un paio d’anni (oggi è Capo della Repubblica Cecena, cioè la massima carica della repubblica). Nei fatti governa in modo dittatoriale un milione e mezzo di ceceni, perlopiù di religione musulmana, ed è sostenuto da un esercito personale e da un clan di fedelissimi e familiari.

Fu Vladimir Putin a incaricarlo di governare la Cecenia. Il presidente russo non ha mai smesso di sostenerlo né di finanziare la regione in misura molto superiore a quello che ha fatto con altre repubbliche della Federazione Russa, purché fosse garantita la stabilità politica. Kadyrov ha ricambiato l’appoggio di Putin riuscendo effettivamente a mantenere la Cecenia stabile. Ha usato ogni mezzo a sua disposizione, anche i più brutali. Nel corso degli anni ha fatto uccidere avversari politici, ha represso il dissenso con violenza e ridotto i diritti civili.

Le prime voci su un cattivo stato di salute di Kadyrov risalgono al settembre 2023, quando si parlò di un ricovero d’urgenza in un ospedale di Mosca. L’anno successivo il giornale indipendente russo Novaya Gazeta (pubblicato in Lettonia) scrisse che nel 2019 gli era stata diagnosticata una necrosi del pancreas. Per i primi due anni Kadyrov smentì tutto: in risposta a ogni rivelazione pubblicava video sui social in cui alimentava un’immagine di leader forte e imbattibile, spesso riprendendosi mentre si allenava in palestra.

Fino all’anno scorso Kadyrov era una presenza fissa sui social e nelle televisioni cecene, con appuntamenti pubblici quasi quotidiani. Da mesi le sue presenze online e dal vivo si sono molto ridotte e in varie occasioni ha mostrato un aspetto sofferente o difficoltà nel parlare.

A maggio è comparso in un video vestito con un cappuccio nero e in cui si dice «disgustato dalle voci» ma aggiunge che «solo colui che ci ha dato la vita può determinare quanto ci resta da vivere». Una frase ambigua che è stata interpretata come una specie di ammissione della malattia. Ha anche detto di voler lasciare la guida della Cecenia: aveva già detto cose simili in passato, ma in Cecenia sono in molti a ritenere che questa volta sia diverso.

La carriera politica e militare di Kadyrov cominciò affiancando il padre Akhmad, che fu un imam e un leader politico degli indipendentisti ceceni. Padre e figlio combatterono contro la Russia nella Prima guerra cecena (1994-1996) e per la Russia nella Seconda (1999-2009). Akhmad cambiò fronte nel 2000, diventando l’uomo su cui Putin poteva contare nella regione, mentre il figlio iniziò a guidare la milizia privata della famiglia. Quando nel 2004 il padre fu ucciso in un attentato, Kadyrov divenne prima vice primo ministro, poi primo ministro e infine presidente per iniziativa diretta di Putin.

Nel giro di pochi anni tutti i suoi rivali e avversari furono uccisi, in Cecenia ma anche all’estero. Kadyrov impose una sorta di sharia, la legge islamica, e fece costruire una grande moschea. Ottenne da Putin una certa indipendenza politica e molti fondi da investire nella ricostruzione e poi nella gestione del paese. Nel 2024 ad esempio la Cecenia ricevette l’equivalente di quasi 700 milioni di euro in sussidi governativi.

Kadyrov ha usato questa libertà d’azione per creare una milizia personale di 25mila uomini e un esercito ceceno ancora più grande; per arricchirsi a livello personale, ostentando una vita passata nel lusso; per cancellare ogni parvenza democratica («La democrazia è un’invenzione degli americani», ha detto a un certo punto); per condurre una politica estera quasi indipendente, con molti legami soprattutto con i paesi del Golfo Persico (dove gli oppositori all’estero lo accusano di spostare anche parte delle ricchezze accumulate).

I suoi soldati personali, conosciuti come i kadyrovtsy, agiscono come corpo scelto dell’esercito, ma anche come membri di una banda criminale di stato e come una specie di polizia morale, che si occupa di reprimere e punire ogni presunta violazione dei dettami della religione musulmana, secondo un’interpretazione molto personale di Kadyrov.

Kadyrov ha sostenuto Putin in ogni sua decisione e ha mandato soldati ceceni (lui dice 47mila) a combattere la guerra in Ucraina, soprattutto per alcune operazioni specifiche. In realtà la Cecenia è l’unica regione della Federazione Russa a non essere stata interessata dalla coscrizione obbligatoria e molti blogger militari russi hanno espresso dubbi sulla reale efficacia del contributo dei kadyrovtsy in Ucraina, che sono stati accusati di fingere operazioni solo per pubblicare video sui social, in alcuni casi senza nemmeno essere davvero al fronte: per questo sui social russi c’è chi li chiama “truppe Tik Tok”.

Nell’immagine che Kadyrov vuole proporre di sé la componente militare è comunque centrale, almeno quanto la difesa dei valori islamici. Il leader ceceno si fa riprendere sempre con delle armi addosso, mentre fa cose pericolose, con animali grossi o feroci. Nel 2024 ha ringraziato Elon Musk per un Cybertruck Tesla che ha equipaggiato con una mitragliatrice.

Kadyrov ha dodici figli, che negli anni sono stati messi in posti di comando nelle istituzioni statali e nelle aziende più importanti della Cecenia. Ha anche organizzato per loro matrimoni con esponenti di altre famiglie importanti e preparato carriere politiche e militari, soprattutto per i maschi.

In questo momento il più in vista è il terzo figlio, Adam, che ha 17 anni ed ebbe il suo primo vero momento di notorietà due anni fa quando fu ripreso mentre picchiava un detenuto in una prigione di Grozny. L’uomo picchiato era accusato di aver bruciato una copia del Corano e fu poi condannato a 14 anni di prigione.

Adam Kadyrov ha ricevuto sei medaglie al valore per presunti meriti militari e civili (fra cui quella di Eroe della Cecenia), è stato recentemente promosso supervisore del ministero dell’Interno e segretario del Consiglio di sicurezza, con incarichi di guida di tutte le forze di polizia. Il suo recente matrimonio è stato un evento per tutta la Cecenia, con armi, oggetti e auto di lusso: nell’occasione ha ricevuto anche gli auguri personali di Putin.

Non è chiaro se possa davvero succedere direttamente al padre. In teoria secondo le leggi russe i leader regionali dovrebbero avere almeno 35 anni, ma Putin ha già mostrato di poter fare eccezioni per la Cecenia.

Altri possibili candidati sono l’altro figlio Akhmat, che ha solo due anni in più di Adam ed è ministro allo Sport e alle politiche giovanili; l’alleato di lungo corso Magomed Daudov, che ultimamente sostituisce spesso Kadyrov negli appuntamenti pubblici e che è noto per varie campagne punitive contro le persone omosessuali; e il militare Apti Alaudinov, che è diventato un personaggio molto famoso in tutta la Russia per le sue partecipazioni televisive in cui parla della guerra in Ucraina, che combatte in prima persona.