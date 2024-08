Israele sta continuando la grande operazione militare in Cisgiordania

Nella notte tra martedì e mercoledì l’esercito israeliano ha avviato una grossa operazione militare in Cisgiordania, con l’obiettivo di contrastare «attività terroristiche» nella zona. L’operazione è ancora in corso e ci sono centinaia di soldati, poliziotti e veicoli in varie città del territorio, che secondo la comunità internazionale spetta ai palestinesi ma che ancora oggi è in gran parte sotto il controllo di Israele.

L’esercito israeliano ha attaccato quattro città in contemporanea – Jenin, Tulkarem, Nablus e Tubas – e ha detto di aver ucciso nove palestinesi, che ha definito «terroristi». Secondo il ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (ANP), l’entità che governa in maniera semiautonoma il territorio della Cisgiordania, i palestinesi uccisi sarebbero invece undici, e i feriti sarebbero decine.

Stanno continuando anche gli scontri tra i palestinesi delle città occupate e i soldati israeliani: nella notte tra mercoledì e giovedì alcuni residenti del campo profughi di Jenin hanno attaccato bulldozer e veicoli militari israeliani coinvolti nell’operazione. Un video pubblicato da Al Jazeera mostra un bulldozer israeliano colpito da un ordigno esplosivo: al momento Israele non ha fatto sapere se nell’attacco ci sono stati soldati feriti.

Nell’operazione l’esercito israeliano ha usato centinaia di soldati, oltre a droni e mezzi corazzati, e molti giornali internazionali hanno paragonato quanto sta succedendo alle operazioni in Cisgiordania che Israele faceva circa vent’anni fa durante la seconda Intifada, cioè la seconda rivolta di massa del popolo palestinese nei confronti dell’occupazione israeliana.

Le autorità israeliane per ora non hanno fornito molti dettagli su quanto sta succedendo, e si sono limitate a dire che l’operazione ha fini “antiterrorismo” e che potrebbe durare diversi giorni. Non hanno confermato l’ipotesi, avanzata dal giornale israeliano Times of Israel, che ha scritto che secondo alcune sue fonti militari l’operazione avrebbe come obiettivo una rete accusata di aver organizzato l’attentato suicida avvenuto dieci giorni fa a Tel Aviv, in Israele, durante il quale era stata ferita una persona.

L’operazione è stata criticata molto duramente dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, che ne ha chiesto una cessazione immediata. «Questi sviluppi pericolosi stanno alimentando una situazione già esplosiva nella Cisgiordania occupata e minando ulteriormente l’Autorità palestinese», ha aggiunto.

Anche il governo degli Stati Uniti ha commentato con preoccupazione l’operazione: «Riconosciamo le reali esigenze di sicurezza di Israele, che includono la lotta all’attività terroristica in Cisgiordania, ma allo stesso tempo continuiamo a insistere sul fatto che le autorità israeliane prendano misure per proteggere tutti i civili», ha detto un portavoce del dipartimento di Stato al Times of Israel.