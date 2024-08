La decima medaglia d’oro e la prima finale della pallavolo femminile

Alle Olimpiadi di Parigi giovedì è stata un’altra giornata da ricordare per l’Italia, che ha vinto una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo, arrivando a un totale di 30, di cui dieci d’oro. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto nella vela, categoria Nacra 17, dove erano arrivati primi anche a Tokyo 2020. Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno vinto l’argento olimpico nella canoa canadese a due posti, sulla distanza dei 500 metri, mentre Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia di bronzo nella 10 chilometri di nuoto in acque libere, gara disputata questa mattina nella Senna. Ma è stata una giornata storica soprattutto per la Nazionale di pallavolo femminile, che ha conquistato per la prima volta la finale per la medaglia d’oro, battendo in maniera molto netta la Turchia per 3-0.

Nella vela la coppia Tita/Banti è considerata una delle migliori nella categoria ed era già sicura di vincere almeno una medaglia d’argento. Il Nacra 17 è un piccolo catamarano lungo 5 metri e mezzo e largo 2,59, dotato di foil, che spinge le imbarcazioni verso l’alto e sembra farle volare (soprattutto con molto vento): qui avevamo spiegato come funziona. La regata decisiva per la medaglia doveva tenersi mercoledì, ma è stata rinviata a giovedì perché nel mare di fronte a Marsiglia, dove si stanno svolgendo tutte le gare di vela, non c’era vento. Anche giovedì non era troppo forte, mala vittoria della coppia italiana, che aveva un considerevole vantaggio in classifica, non è mai stata in dubbio. A Parigi 2024 l’Italia aveva già vinto una medaglia d’oro nella vela con Marta Maggetti nel windsurf.

Tacchini e Casadei invece hanno vinto una medaglia d’argento in una specialità in cui l’Italia non arrivava in finale da 64 anni. Sono arrivati dietro alla Cina e davanti alla Spagna, con una rimonta notevole: a 100 metri dal traguardo erano quinti, ma sono riusciti a guadagnare tre posizioni nell’ultimo tratto.

La nuotatrice Taddeucci aveva giù vinto quattro medaglie europee e due medaglie nella 6 chilometri a squadre miste in acque libere Mondiali di nuoto di Budapest nel 2022 e a quelli di Fukuoka nel 2023. Dopo aver conquistato il bronzo ha scherzato sulla qualità dell’acqua della Senna, dicendo cose come «non so quanti giorni durerò per aver nuotato nella Senna» e «speriamo di non rivederci in ospedale».

Sarebbero potute arrivare medaglie anche nel ciclismo e nell’atletica, dove c’erano grandi aspettative per Elia Viviani, che aveva vinto l’oro nell’Omnium olimpico a Rio 2016 e il bronzo a Tokyo 2021, e per Larissa Iapichino, medaglia d’argento agli ultimi Europei di atletica di Roma. Viviani ha chiuso l’Omnium, la gara più difficile, in nona posizione e Iapichino in quarta nel lungo femminile. Ha vinto la statunitense Tara Davis-Woodhall, con 7,10 metri, seconda la tedesca Malaika Mihambo (6,98), terza la statunitense Jasmine Morre (6,96).

La Nazionale di pallavolo femminile ha conquistato la prima finale della sua storia battendo la Turchia per 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) in una gara giocata molto bene, in cui le atlete italiane si sono distinte in particolare per le coperture in difesa e le azioni a muro. La finale si giocherà domenica alle 13 contro gli Stati Uniti e sarà l’ultimo evento dei Giochi di Parigi. L’Italia non ha mai vinto l’oro nemmeno con la Nazionale maschile, che nel 1996 perse ad Atlanta con la squadra poi definita della “generazione di fenomeni”: anche allora la squadra era allenata da Julio Velasco.

Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu si sono qualificati per la finale della staffetta 4×100 maschile, facendo il quinto tempo assoluto nelle due batterie, 38,07 secondi. Domani alle 19:47 l’Italia proverà quindi a difendere l’oro olimpico vinto a Tokyo.

La ginnasta Sofia Raffaeli ha terminato al primo posto le qualificazioni dell’all-around di ginnastica ritmica, qualificandosi alla finale dopo una giornata in cui ha completato molto bene i suoi esercizi. Alla finale, che è in programma venerdì, si è qualificata anche Milena Baldassarri. Sono in finale anche Riccardo Pianosi e Chiara Pellacani, rispettivamente nel kitesurf e nei tuffi dal trampolino da 3 metri.

Nei quarti di finale dell’arrampicata speed, in cui due atleti si affrontano uno contro uno e devono scalare più velocemente possibile una parete, il campione mondiale in carica Matteo Zurloni è stato eliminato dal cinese Wu per soli due millesimi: ha impiegato 4,997 secondi contro i 4,995 dell’avversario. Quello di Zurloni peraltro è stato il terzo miglior tempo (su otto) dei quarti di finale.

Nelle gare che non hanno riguardato gli atleti italiani, si sono fatti notare i 200 metri maschili. Il favoritissimo statunitense Noah Lyles, già vincitore dei 100 metri, non ha vinto: è finito terzo, la gara è stata vinta da Letsile Tebogo, del Botswana, in 19 secondi e 46 centesimi. Poi però si è scoperto che ha corso con il Covid.

Nelle semifinali di basket la Francia ha battuto la Germania e gli Stati Uniti hanno battuto la Serbia, recuperando anche 17 punti di svantaggio.

