Il Belgio si è ritirato dal triathlon misto alle Olimpiadi, dopo che una sua atleta che aveva gareggiato nella Senna si è sentita male

Il comitato olimpico belga ha annunciato il ritiro della propria squadra dalla staffetta mista di triathlon, in programma lunedì mattina alle Olimpiadi di Parigi, dopo che la sua atleta Claire Michel, che aveva partecipato alla gara individuale nella Senna, si è sentita male. Il triathlon è composto da una porzione di nuoto, una di ciclismo e una di corsa: quella di nuoto si svolge nella Senna, il fiume di Parigi. Michel aveva gareggiato nel triathlon femminile mercoledì: nei giorni scorsi si è sentita male, ma il comitato olimpico belga non ha specificato i dettagli della sua malattia. Molti giornali nelle ultime ore hanno parlato di una possibile infezione da Escherichia coli, un batterio che può causare soprattutto gastroenteriti, ma non ci sono conferme.

La Senna è un fiume non balneabile da circa un secolo ma negli ultimi anni, sfruttando proprio l’occasione delle Olimpiadi, è stato investito quasi un miliardo e mezzo di euro per rendere possibile nuotarci di nuovo in sicurezza. Nelle scorse settimane alcuni allenamenti del triathlon erano stati annullati perché i test sui livelli di inquinamento avevano dato risultati sopra alle soglie considerate sicure per la salute degli atleti: alla fine però i livelli erano tornati nella norma e le gare si erano disputate regolarmente.