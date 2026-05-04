Le foto dei festeggiamenti per lo Scudetto dell’Inter

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Domenica sera l’Inter ha vinto il campionato maschile di calcio con tre giornate di anticipo, battendo il Parma 2 a 0 in casa: è il 21esimo Scudetto della sua storia, e il il terzo degli ultimi sei anni (con tre allenatori diversi). Dopo la fine della partita sono cominciati i festeggiamenti sia allo stadio San Siro che in giro per Milano: come da tradizione i tifosi si sono radunati soprattutto in piazza del Duomo, dove hanno celebrato la vittoria dello Scudetto fino a notte fonda.

L’Inter ha vinto il campionato molto nettamente: al momento ha dodici punti in più della squadra seconda in classifica (82, contro i 70 del Napoli), ed era in testa alla classifica da ormai più di metà campionato.

Il suo allenatore, Cristian Chivu, è arrivato questa stagione per sostituire Simone Inzaghi, che allenava la squadra dal 2021. Era da molti considerato una scelta affrettata e di ripiego, dato che fino a quel momento aveva allenato per appena 13 partite in Serie A, ma si è dimostrato da subito in grado di gestire la squadra con efficacia, puntando sia sulla continuità tattica con Inzaghi che su maggiori variazioni nel gioco.

La stagione dell’Inter non è ancora finita: può ancora vincere la Coppa Italia, nella finale del 13 maggio contro la Lazio.