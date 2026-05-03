Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Madrid

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Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto per due set a zero (6-1, 6-2) il tedesco Alexander Zverev e ha vinto il torneo Masters 1000 di Madrid. È così diventato il primo tennista di sempre a vincere consecutivamente cinque tornei di questa categoria, che nel tennis è seconda solo a quelli del Grande Slam, i più importanti del mondo.

Sinner ha dominato nettamente, in un modo che si vede raramente a questi livelli. Ha imposto il suo gioco fin dall’inizio, commettendo pochissimi errori e chiudendo la partita in meno di un’ora. Tanto per dare l’idea, a 9 minuti dall’inizio del primo set era già sul 3 a 0, agevolato anche dai molti errori di Zverev al servizio. La finale è stata insomma per Sinner ancora meno combattuta della semifinale, in cui aveva vinto con autorevolezza contro il francese Arthur Fils, concedendogli pochissime occasioni.

E dire che la stagione di Sinner non era iniziata proprio benissimo, quantomeno per i suoi altissimi standard. A febbraio aveva perso ai quarti di finale del torneo Masters 500 di Doha, in Qatar, contro il ventenne ceco Jakub Mensik: un risultato sorprendente, come in parte lo era stata la sconfitta contro Djokovic nella semifinale degli Australian Open, il torneo del Grande Slam dove Sinner non perdeva dal 2023.

Dalla sconfitta con Mensik, però, Sinner non ha più perso una partita. A marzo ha vinto, senza perdere nemmeno un set, i due tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, riuscendo a completare il cosiddetto Sunshine Double: l’ultimo a farcela prima di lui era stato Roger Federer nel 2017 e nessuno ci era mai riuscito senza mai perdere un set.

Una volta iniziata la stagione sulla terra rossa (i tornei precedenti si erano svolti tutti sul cemento), Sinner è riuscito anche a riprendersi il primo posto in classifica. Nel torneo di Monte Carlo, quello precedente a Madrid, ha battuto il suo rivale Carlos Alcaraz nella prima finale stagionale tra i due, superandolo così anche al primo posto nel ranking mondiale.

I due si contendono il primo posto da anni ormai, senza che nessun altro riesca, per ora, davvero a inserirsi. Sinner ha mostrato ulteriori miglioramenti anche sulla terra rossa, la superficie meno adatta alle sue caratteristiche, e anche a causa dell’assenza di Alcaraz si presenterà da grande favorito ai due prossimi tornei: gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, l’unico Slam che gli manca.

– Leggi anche: Un po’ di numeri su Sinner e Alcaraz

Per via di un infortunio al polso Carlos Alcaraz non ha potuto partecipare al torneo di Madrid. Per lo stesso motivo salterà pure gli Internazionali d’Italia a Roma e il Roland Garros di Parigi.

Di questa nuova epoca del tennis, quella di Sinner e Alcaraz, parla anche Cambiocampo, il nuovo libro di Altrecose (il marchio editoriale fatto dal Post insieme a Iperborea).