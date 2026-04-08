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Cambiocampo

Giri Nathan

È iniziata un’altra epoca del tennis

Preordina Cambiocampo nelle librerie digitali o sul sito del Post.

IBSIBSAcquista sul Post

Giri Nathan è un giornalista sportivo statunitense. Scrive abitualmente per il sito Defector, di cui è stato cofondatore, ma suoi articoli sono stati pubblicati anche dal New York Magazine, dal Washington Post, dal Guardian, dal New York Times, dal National Geographic e dal New Yorker. La narrazione di Cambiocampo inizia da un momento preciso: la partita tra Sinner e Alcaraz ai quarti di finale maschili degli US Open del 2022, una partita così lunga e appassionante da far finire all’autore – letteralmente – l’inchiostro della penna. E da fargli capire che stava iniziando una nuova epoca del tennis: che ha deciso di raccontare con un libro.

Giri Nathan
Cambiocampo
Traduzione di: Luca Sofri
Prima edizione: 2025
Pagine: 360
Prezzo di copertina: 20 €
Titolo originale: Changeover: A Young Rivalry and a New Era of Men's Tennis
Numero di collana: 10
ISBN: 9791281729186
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Altrecose è il marchio editoriale fatto dal Post insieme a Iperborea per tradurre e rendere disponibili al pubblico italiano i più interessanti e istruttivi libri di "non fiction": libri che raccontano la realtà, che spiegano il mondo, che fanno riflettere sulle cose che succedono o che ne fanno capire questo o quel pezzo. Giornalismo, alla fine, nelle varie accezioni del giornalismo.