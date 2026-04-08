Giri Nathan è un giornalista sportivo statunitense. Scrive abitualmente per il sito Defector, di cui è stato cofondatore, ma suoi articoli sono stati pubblicati anche dal New York Magazine, dal Washington Post, dal Guardian, dal New York Times, dal National Geographic e dal New Yorker. La narrazione di Cambiocampo inizia da un momento preciso: la partita tra Sinner e Alcaraz ai quarti di finale maschili degli US Open del 2022, una partita così lunga e appassionante da far finire all’autore – letteralmente – l’inchiostro della penna. E da fargli capire che stava iniziando una nuova epoca del tennis: che ha deciso di raccontare con un libro.