Jannik Sinner è in finale anche al torneo Masters 1000 di Madrid

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Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il francese Arthur Fils nella semifinale del torneo Masters 1000 di Madrid, che si gioca sulla terra rossa. Ha vinto la partita in due set (6-2, 6-4) e in poco meno di due ore. In finale, domenica 3 maggio, affronterà il vincitore della semifinale tra il belga Alexander Blockx e il tedesco Alexander Zverev, che comincia alle 20.

Se dovesse vincere anche il torneo di Madrid, Sinner diventerebbe il primo tennista di sempre a vincere cinque tornei Masters 1000 di fila: quest’anno ha già vinto i primi tre della stagione (Indian Wells, Miami e Monte Carlo, due sul cemento e uno sulla terra rossa), e nel 2025 aveva vinto l’ultimo stagionale (quello di Parigi, sul cemento e al chiuso). I tornei Masters 1000 sono nove in ogni stagione e sono i più importanti dopo i quattro tornei del Grande Slam.

Sinner ha battuto Fils con grande autorevolezza. Ha avuto il controllo degli scambi fin dall’inizio della partita e ha giocato in modo molto aggressivo, facendo pochissimi errori e senza concedere occasioni a Fils per recuperare.

Non era scontato: Fils è uno dei tennisti più in forma del momento, probabilmente quello che sta giocando meglio i tornei sulla terra rossa (che si tengono abitualmente in questi mesi), a parte lo stesso Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, cioè rispettivamente il primo e il secondo della classifica mondiale (Alcaraz però è fuori per un infortunio). Prima di questo torneo Fils, che ha 21 anni, era il numero 25 della classifica mondiale: dopo questa semifinale salirà fino alla 17esima posizione.

Ci si aspetta comunque che nei prossimi mesi possa salire ulteriormente, ed è considerato uno dei principali contendenti per la vittoria del Roland Garros, uno dei quattro tornei del Grande Slam e il più importante torneo sulla terra rossa, che si gioca a Parigi tra l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno. Vista l’assenza di Alcaraz, Sinner è considerato il favorito anche lì.

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