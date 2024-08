Caterina Banti e Ruggero Tita hanno vinto l’oro olimpico nella vela, di nuovo

Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d’oro nella vela olimpica multiscafo misto, nella categoria Nacra 17 (un tipo di catamarano): è la decima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi e la seconda consecutiva per Tita e Banti, che vinsero l’oro nella stessa disciplina anche alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 (a Tokyo l’Italia vinse in tutto dieci ori).

La coppia era ampiamente in testa prima della medal race (cioè la regata per la medaglia) ed era già sicura di vincere almeno una medaglia d’argento (a meno di non essere squalificati): era sufficiente che Tita e Banti arrivassero settimi per vincere l’oro, ma sono arrivati secondi. Alle Olimpiadi in questa specialità gli equipaggi si affrontano in 13 regate (12 più la medal race finale), che si svolgono su quattro giorni. La regata decisiva per la medaglia doveva tenersi ieri, ma era stata rinviata perché non c’era abbastanza vento nel mare di fronte a Marsiglia, dove si stanno svolgendo tutte le gare di vela di queste Olimpiadi.

Il Nacra 17 è un catamarano sportivo ad alte prestazioni, molto veloce, e la coppia Tita/Banti è considerata una delle migliori al mondo in questa categoria: oltre all’oro a Tokyo ha vinto anche quattro campionati mondiali fra il 2018 e il 2023. Caterina Banti ha 37 anni ed è di Roma, mentre Ruggero Tita è di Rovereto, provincia di Trento, e ha 32 anni. Gareggiano in coppia da oltre sette anni e vinsero il primo titolo importante assieme nel 2017, gli Europei.