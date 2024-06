Larissa Iapichino ha vinto l’argento nel salto in lungo agli Europei di atletica

La saltatrice in lungo italiana Larissa Iapichino ha vinto l’argento di specialità agli Europei di atletica in corso a Roma, grazie a un salto di 6,94 metri. Iapichino ha 22 anni, è la miglior lunghista italiana in circolazione ed è la detentrice del record italiano indoor (con un salto di 6,97 metri). È figlia di due importanti atleti italiani: la due volte campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May e l’astista Gianni Iapichino.

