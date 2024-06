L’Italia ha vinto l’oro nella staffetta 4×100 agli Europei di atletica

Mercoledì sera la squadra italiana composta da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 agli Europei di atletica di Roma: è arrivata prima nella finale con un tempo di 37 secondi e 82 centesimi, davanti alle squadre dei Paesi Bassi e della Germania. L’Italia ha sostanzialmente dominato la gara ed è stata prima fin dalle prime due frazioni, quella di Melluzzo e soprattutto quella di Jacobs, che domenica aveva vinto anche la gara singolare dei 100 metri ed è il campione olimpico in carica.

Martedì l’Italia si era guadagnata la qualificazione alla finale della 4×100 grazie al secondo posto ottenuto in una delle due semifinali, in cui però aveva schierato una squadra diversa da quella che ha poi vinto la finale: la squadra infatti era composta da Roberto Rigali, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Lorenzo Simonelli (che negli scorsi giorni aveva vinto l’oro nei 110 metri a ostacoli). Con questo schieramento l’Italia aveva comunque corso la 4×100 in un tempo di valore, 38,40 secondi, ed era arrivata seconda dietro ai Paesi Bassi (con 38,34).

In ogni caso mercoledì la formazione considerata titolare, con i quattro frazionisti più forti (la 4×100 è appunto divisa in quattro “frazioni”), ha fatto registrare un tempo molto migliore.