Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno vinto l’argento olimpico nei 500 metri con la canoa biposto

I canoisti italiani Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi nella specialità C2 500, una gara che si disputa su una canoa canadese a due posti (indicata dalla sigla C2) e su 500 metri. Tacchini e Casadei sono arrivati dietro alla Cina e davanti alla Spagna, dopo una rimonta notevole: a 100 metri dal traguardo erano quinti, e hanno guadagnato tre posizioni nell’ultimo tratto. L’Italia non arrivava in una finale olimpica in questa specialità da 64 anni: anche in quell’occasione poi vinse l’argento, con Aldo Dezi e Francesco La Macchia alle Olimpiadi di Roma 1960.

Per i due canoisti è la prima medaglia alle Olimpiadi: Tacchini ha 29 anni, è di Verbania e aveva già partecipato una volta, a Rio 2016 (ottenendo al massimo un settimo piazzamento nei 1000 metri C1). Casadei invece è di Ivrea ed è più giovane: deve ancora compiere 22 anni (tra due giorni) ed era alla sua prima partecipazione olimpica.

La canoa canadese è un tipo di imbarcazione che richiede una posizione innaturale, in ginocchio invece che seduti, come invece avviene nel kayak, e in cui si usa un remo con una sola pala (nel kayak invece si usa la pagaia, che ha due pale). Le sigle “C1”, “C2″ ecc indicano il tipo di imbarcazione e i posti: C2, come in questo caso, è quindi una canoa biposto (il kayak si indica con la lettera “K”).