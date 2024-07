Da dove arriva questa serie tv poliziesca su Angela Merkel

Venerdì 12 luglio, in prima serata su Rai 2, andrà in onda il primo film della serie tedesca di genere crime Miss Merkel, con protagonista Katharina Thalbach che interpreta l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel nei panni di una detective improvvisata. Nella storia Merkel è in pensione e vive in piccola città col marito, una guardia del corpo e il cane: per non annoiarsi decide di indagare su alcuni crimini insieme a un pigro ispettore locale e una patologa forense.

La serie, di cui esistono per il momento due puntate da circa 90 minuti (la seconda uscirà la settimana prossima), è ispirata a due romanzi gialli dello scrittore tedesco David Safier, usciti nel 2022 e nel 2023 con parecchio successo in Germania: Miss Merkel e l’omicidio nel castello e Miss Merkel e l’omicidio al cimitero, pubblicati in Italia da SEM. L’annuncio della Rai ha suscitato un certo interesse sui social e molti commenti sorpresi e divertiti, perché apparentemente in pochi sapevano dell’esistenza della serie, con una trama così singolare, e nemmeno si immaginavano potesse essere trasmessa in Italia.

Il primo episodio era uscito in Germania a marzo del 2023, prodotto dalla rete televisiva privata RTL. Aveva avuto critiche poco entusiaste ma un buon successo di pubblico: l’avevano visto circa 3 milioni di spettatori, tra cui molti più giovani di quelli solitamente attratti dalle serie poliziesche. Per questo era poi stato messo in produzione il secondo episodio, che è uscito in Germania a marzo di quest’anno ma non ha ottenuto lo stesso successo, con poco più di 2 milioni di spettatori. Il terzo libro della serie è uscito a dicembre in Germania.

Safier ha raccontato di aver avuto l’idea dopo aver visto una puntata della serie tv sul tenente Colombo in un momento storico, il 2021, in cui tutti in Germania si chiedevano cosa avrebbe fatto Merkel dopo 16 anni a capo del governo. Il risultato è stato un romanzo a metà tra il genere crime e la commedia, che è stato paragonato da molti anche alla serie su Miss Marple di Agatha Christie (di cui riprende anche il titolo) e a La signora in giallo.

Buona parte delle battute comiche dei film gira attorno alle esperienze esclusive da capo di governo di Merkel, al ruolo che ha avuto nella politica europea e ad alcuni aspetti della sua persona diventati distintivi, soprattutto tra i tedeschi, come per esempio i suoi tailleur molto riconoscibili. Nel primo libro di Safier il carlino di Merkel si chiamava Putin, ma a un certo punto dopo l’invasione dell’Ucraina l’autore e l’editore comunicarono di aver deciso di cambiare nome al cane, che infatti nel secondo libro e nei film si chiama Helmut.

La satira dei film di Miss Merkel però non è stata apprezzata da alcuni commentatori tedeschi, che l’hanno definita antiquata e hanno parlato in generale della sceneggiatura come di un prodotto poco brillante e perfino poco rispettoso (all’inizio del primo film c’è una scena in cui lei è nei boschi e va a fare pipì dietro un albero). Una delle battute più citate è quella in cui Merkel dice di non avere problemi a pulire la cacca del suo cane perché è abituata dopo aver pulito quella di molti altri mentre era cancelliera (con riferimento alle volte in cui intervenne per riportare solidità all’economia europea in momenti di crisi o in delicate questioni diplomatiche). In generale si è parlato di una trama poco sofisticata e pensata per piacere a un largo pubblico.

La critica è però abbastanza d’accordo sul fatto che la scelta di Katharina Thalbach per il ruolo di Merkel sia stata azzeccata. Thalbach è un’attrice comica e regista teatrale abbastanza famosa in Germania, e aveva interpretato Angela Merkel già nel film del 2013 Der Minister. L’altro attore famoso della serie è Thorsten Merten, che interpreta il marito di Merkel Joachim Sauer. Angela Merkel, quella reale, che si è effettivamente ritirata dalla politica nel 2021 ed è in pensione, non ha mai fatto dichiarazioni sulla serie.

– Leggi anche: Le bambine che si chiamano come Angela Merkel