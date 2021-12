Cosa farà ora Angela Merkel?

Durante una visita negli Stati Uniti a luglio, Angela Merkel disse che dopo la fine del suo mandato da cancelliera, che si è concluso questa settimana, avrebbe «cercato di leggere qualcosa» e recuperare un po’ di ore di sonno. In molti però dubitano che si ritirerà definitivamente dalla vita pubblica. Quando di recente il Parlamento tedesco le ha concesso di mantenere un ufficio e uno staff da nove collaboratori dopo la fine del suo incarico, «qualcuno ha notato che nove persone sono un numero mica male per una che vuole limitarsi a stare sul divano a leggere», scrive il New York Times.

Eppure, nessuno ha esattamente idea di come passerà le giornate nei prossimi anni. Forse nemmeno la stessa Merkel, che in più occasioni ha ribadito di non avere dei piani precisi. «Voglio scrivere? Voglio parlare in pubblico? Voglio girare il mondo? Voglio rimanere a casa? È per questo che ho deciso che all’inizio non farò nulla, e poi vedremo cosa succederà», ha detto in un’altra occasione a settembre.

La scelta più naturale per un personaggio politico del suo calibro sarebbe quella di intraprendere una carriera da conferenziere, come peraltro ha fatto il suo predecessore Helmut Schmidt, socialdemocratico e cancelliere fino al 1982, che in un’intervista del 2012 raccontò di non chiedere mai «meno di 15mila euro» per un intervento. La scelta più controversa per un ex cancelliere rimane invece quella compiuta da Gerhard Schröder, anche lui socialdemocratico, che nel 2005 pochi mesi dopo la fine del suo incarico fu assunto come lobbista da Gazprom , la controversa società statale russa che controlla le forniture di energie verso i paesi esteri.

Ormai da mesi i giornali tedeschi ed europei avanzano le ipotesi più varie sul suo futuro, parlando di incarichi istituzionali europei o nella comunità internazionale, senza nessun riscontro. Qualcuno ha persino parlato della possibilità che tornasse a lavorare come chimica: magari a fianco di suo marito, Joachim Sauer, che di recente è diventato socio dell’Accademia delle scienze di Torino e ha esteso fino al 2022 il suo contratto da chimico quantistico con l’università Humboldt di Berlino. Merkel ha smentito anche questa ipotesi: «posso immaginarmi parlare in pubblico con regolarità dei legami fra la nostra prosperità, la ricerca e l’innovazione, ma sono sicura che non farò alcun lavoro di tipo scientifico», ha detto a Reuters a novembre.

From the chancellery to this building -Merkel's new office will be here

Kohl had his office here. So did Margot Honecker, wife of East German leader Erich

Merkel reportedly told party MPs she will be available for questions, but will not give advice publicly

???? @GuyChazan pic.twitter.com/GQ0wvkBCx9

— Thomas Sparrow (@Thomas_Sparrow) December 7, 2021