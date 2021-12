Olaf Scholz è il nuovo cancelliere della Germania

Il Bundestag, il Parlamento tedesco, ha indicato il leader dei Socialdemocratici Olaf Scholz come nuovo cancelliere tedesco. Scholz sostituirà Angela Merkel, che lascerà il suo incarico dopo sedici anni di mandato. Il Parlamento ha approvato la nomina di Scholz con 395 voti a favore (il minimo era 369). Nei prossimi minuti Scholz si presenterà dal presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier che lo nominerà ufficialmente nuovo cancelliere.

WATCH: Olaf Scholz is elected German chancellor. He received 395 of the 707 votes cast – well above the 369-vote majority required in the 736-seat Bundestag. ????️pic.twitter.com/5AXDCmbyPC — DW Politics (@dw_politics) December 8, 2021

Scholz ha 63 anni e fa parte della SPD dal 1975: è stato sindaco di Amburgo dal 2011 al 2018 e da quell’anno è ministro delle Finanze e vice cancelliere del quarto governo di Angela Merkel, quello uscente. È nato il 14 giugno del 1958 a Osnabrück, in Bassa Sassonia, e da giovane si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Amburgo e prima di entrare in politica ha lavorato come avvocato occupandosi di diritto del lavoro.

Durante gli anni da ministro la sua popolarità è cresciuta notevolmente a livello nazionale anche grazie al modo in cui aveva gestito l’emergenza dovuta al coronavirus: aveva infatti distribuito ingenti sussidi statali per sostenere l’economia del paese ed era considerato tra i principali autori del Fondo della ripresa approvato dal Consiglio Europeo.

Scholz è noto per il suo pragmatismo e come ha scritto Politico è un socialdemocratico moderato, quasi centrista. In campagna elettorale è riuscito a non perdere l’elettorato tradizionale di centrosinistra dell’SPD, e contemporaneamente a convincere gli elettori tedeschi che un governo di centrosinistra potrebbe rivelarsi non troppo dissimile da quelli di Merkel. Ma Scholz ha anche insistito molto su politiche sociali tradizionalmente progressiste come l’aumento del salario minimo orario da 9,60 euro a 12 euro, che fa parte delle priorità del nuovo governo sostenuto oltre che dai Socialdemocratici anche dai Verdi e dai liberali dell’FDP.

Dopo la nomina ufficiale, Scholz tornerà al Bundestag per partecipare alla cerimonia di insediamento, che dovrebbe iniziare intorno a mezzogiorno. Poi tornerà da Steinmeier con i 16 ministri del suo governo, che verranno nominati ufficialmente: nel pomeriggio si terrà la loro cerimonia di insediamento, sempre al Bundestag.