È morta Angela Lansbury

Martedì è morta l’attrice inglese Angela Lansbury, famosa per aver recitato in numerosi film e musical, in particolare per il suo ruolo nella serie televisiva La signora in giallo. Avrebbe compiuto 97 anni il prossimo 16 ottobre. A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia, che in un comunicato ha scritto che Lansbury «è morta serenamente mentre dormiva, nella sua casa di Los Angeles all’1:30 del mattino».

Lansbury ha avuto una carriera di oltre 70 anni nel teatro, nel cinema e nella televisione, ma è soprattutto famosa per il personaggio popolarissimo che ha interpretato dal 1984 al 1996: quello di Jessica Fletcher, la scrittrice e detective protagonista della serie televisiva La signora in giallo (Murder, She Wrote, in inglese), ambientata principalmente nel paese immaginario di Cabot Cove. Nella sua carriera Lansbury è stata però anche un’apprezzata attrice cinematografica: ha recitato per esempio con Ingrid Bergman, Spencer Tracy, Liz Taylor, Katherine Hepburn e Frank Sinatra, tra gli altri. Inoltre ha vinto un premio Oscar alla carriera – nel 2014 – e 6 Golden Globe.

Negli anni Lansbury ha recitato in alcuni importanti e molto apprezzati film: Va’ e uccidi, del 1962; Pomi d’ottone e manici di scopa, del 1971 e La più grande storia mai raccontata, del 1965. La carriera da attrice di Lansbury iniziò quando aveva 17 anni: arrivata a New York dall’Inghilterra per fuggire dalla guerra, diventò un’attrice di musical. Prima di vincere l’Oscar alla carriera Lansbury era stata candidata per tre volte, la prima a 18 anni, per Angoscia di George Cukor.