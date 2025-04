Che cos’è la domenica delle palme

Oggi, domenica 13 aprile, è la domenica delle palme, una festa della tradizione cristiana che segna l’inizio della Settimana Santa, quella che ricorda gli ultimi giorni della vita di Gesù Cristo. La domenica delle palme è la domenica precedente a quella di Pasqua, cioè al giorno in cui la comunità cristiana ricorda la resurrezione di Gesù Cristo. È celebrata dai cattolici, dagli ortodossi e dai protestanti, e ricorre durante la Quaresima, che termina giovedì, primo giorno del cosiddetto “Triduo Pasquale”.

La domenica delle palme ricorda l’ultimo ingresso a Gerusalemme di Gesù, pochi giorni prima della sua morte. Nel Vangelo di Giovanni si racconta che Gesù fu accolto da una folla festante, che lo salutò agitando rami di palma.

Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d’asina».

Ogni anno, per la domenica delle palme, i sacerdoti benedicono alcuni rami di ulivo, più facilmente reperibili rispetto alla palma, sventolati dai fedeli all’esterno delle chiese. Poi una piccola processione trasporta le “palme” dentro la chiesa per celebrare la messa. I rametti benedetti vengono poi distribuiti ai fedeli, che li portano a casa per tenerli come simbolo di pace e per passarli ad amici e parenti.

L’evangelista Giovanni parla espressamente di rami di palma, ritenuti un simbolo di trionfo, e non di rami di ulivo. Secondo storici ed esperti di religione, in Italia i rami di ulivo sarebbero stati introdotti nella tradizione popolare a causa della scarsità di palme in diverse aree del paese e dell’abbondanza di potature di ulivo in questa stagione dell’anno. In altri paesi del mondo dove la palma è più comune, si sventolano invece veri rametti di palma.