Le foto dei festeggiamenti in Francia per il risultato della sinistra

Domenica 7 luglio in Francia si è tenuto il secondo turno delle elezioni legislative e l’alleanza di sinistra del Nuovo Fronte Popolare (NFP), che riunisce tra gli altri il Partito Socialista, il Partito Comunista, il partito ecologista Europe Écologie Les Verts e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, è stata a sorpresa la più votata: con quasi tutte le sezioni scrutinate NFP ha ottenuto 181 seggi. Il partito di estrema destra Rassemblement National, che era arrivato primo per percentuale di voti al primo turno del 30 giugno, è invece arrivato terzo come numero di deputati eletti, dietro alla coalizione centrista del presidente Emmanuel Macron, Ensemble pour la République. Subito dopo l’annuncio delle proiezioni centinaia di persone che sostengono o hanno votato per il NFP sono scese nelle piazze di varie città della Francia per festeggiare.