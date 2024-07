Il Rassemblement National ha vinto il primo turno alle legislative francesi

Al primo turno delle elezioni legislative francesi il Rassemblement National (RN) – il partito di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella alleato con Eric Ciotti, il presidente dei Repubblicani, di destra – ha ottenuto il 33,2 per cento dei voti, un risultato quasi doppio rispetto a quello delle elezioni del 2022 quando RN, al primo turno, prese il 18,7 per cento.

Il Nuovo Fronte Popolare (NFP), l’alleanza elettorale di sinistra che riunisce tra gli altri il Partito Socialista, il Partito Comunista, il partito ecologista Europe Écologie-Les Verts e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, ha ottenuto il 28 per cento, più di quanto aveva preso nel 2022 con la propria precedente alleanza elettorale, NUPES, che si era fermata al 25,6 per cento. Il loro risultato a questo primo turno rimane però inferiore alla somma dei risultati che ciascun partito aveva ottenuto alle elezioni europee (31,6 per cento). Ensemble pour la République, la coalizione del presidente francese Emmanuel Macron che aveva convocato le elezioni in seguito all’ottimo risultato di RN alle europee, si è fermato al 20 per cento. Il quarto partito più votato è stato quello dei Repubblicani al 6,6 per cento.

Domenica 7 luglio si svolgerà il secondo turno in tutte quelle circoscrizioni che non hanno eletto un candidato al primo. Avranno accesso al ballottaggio non i due che hanno ottenuto i due migliori risultati al primo turno, ma tutti quelli che al primo turno hanno ottenuto almeno il 12,5 per cento dei voti delle persone iscritte nelle liste elettorali (non dei votanti). A causa dell’elevata partecipazione (66,7 per cento) il ministero dell’Interno ha individuato più di 300 triangolari, cioè ballottaggi in cui i candidati sono tre, e anche qualche quadrangolare, cioè ballottaggi in cui i candidati sono quattro.

Al primo turno sono stati eletti appena 75 deputati, su un totale di 577. Tra questi, 39 sono di RN in alleanza con Ciotti (e tra loro c’è anche Marine Le Pen), 32 sono di NFP (compresi il socialista Olivier Faure e l’ecologista Sandrine Rousseau) e 2 della coalizione di Macron.

Commentando questi primi risultati il quotidiano Le Monde ha scritto che «il fallimento è stato totale per il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che il 9 giugno aveva deciso di sciogliere l’Assemblea nazionale per riprendere, a suo dire, il controllo». Con la speranza di ottenere una maggioranza più chiara dopo due anni di difficoltà al Parlamento a causa della mancanza di una maggioranza assoluta, il presidente «si è invece scontrato con il rifiuto di gran parte dei francesi», dice sempre Le Monde.

Nessuno dei 24 ministri di Macron è tra l’altro riuscito a superare la soglia del 50 per cento per essere eletto al primo turno, nemmeno il popolare primo ministro Gabriel Attal. La coalizione presidenziale, visti i risultati, ha subito invocato «un grande raggruppamento indiscutibilmente repubblicano e democratico» per impedire la vittoria di RN il 7 luglio. Attal ha chiesto infatti il ritiro dei candidati della propria coalizione arrivati terzi per lasciare che i voti si concentrino sul deputato arrivato secondo e contro il deputato di RN arrivato primo.

Le indicazioni del campo presidenziale non sono state però né compatte né chiare. Dato che Macron ha fatto campagna elettorale soprattutto contro la sinistra ha specificato che la strategia del ritiro si applicherà nei triangolari in cui al secondo posto è arrivato un candidato de La France Insoumise solo se tale candidato sarà «compatibile con i valori della Repubblica». Si deciderà dunque caso per caso, cosa che è stata confermata anche dal presidente di MoDem, François Bayrou, il partito centrista parte della coalizione presidenziale. L’ex primo ministro e presidente di Horizons, Edouard Philippe, alleato di Macron, ha optato invece per un’altra linea: «Nessun voto» dovrebbe «andare ai candidati di RN né a quelli de La France Insoumise», ha detto.

Confermando quanto già annunciato prima del voto, NFP ha invece deciso il ritiro sistematico dei propri candidati arrivati ​​al terzo posto nelle circoscrizioni in cui un candidato di RN è arrivato primo, mentre i Repubblicani hanno scelto di non farlo poiché alcuni leader del partito, come François-Xavier Bellamy, ritengono che «il pericolo in agguato il paese oggi sia l’estrema sinistra». È necessaria la «costruzione di un nuovo fronte repubblicano al secondo turno», ha invece insistito Mélenchon: «Sarebbe incomprensibile continuare a non fare distinzioni tra la sinistra e l’estrema destra». In ogni circostanza, ha aggiunto Mélenchon, «le nostre istruzioni sono semplici, dirette e chiare: non un voto, non un seggio in più per RN».

Alleato di RN, il contestato presidente dei Repubblicani Eric Ciotti ha invitato gli elettori e le elettrici di destra a respingere il «terrificante pericolo dell’estrema sinistra» al secondo turno delle legislative, stimando che «la vittoria per nominare Jordan Bardella a Matignon», cioè a primo ministro, è molto vicina.

I risultati suggeriscono che la probabilità che il partito di Marine Le Pen riesca a conquistare la maggioranza dei seggi nell’Assemblea Nazionale è molto alta. Resterà da vedere se con una maggioranza relativa o assoluta, che presuppone di ottenere almeno 289 seggi.