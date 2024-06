In Francia gli exit poll danno primo il partito di estrema destra Rassemblement National

In Francia, dove i seggi per le elezioni europee hanno chiuso alle 20, i primi exit poll pubblicati dai principali quotidiani danno in ampio vantaggio il Rassemblement National (RN), il partito di estrema destra di Marine Le Pen e Jordan Bardella, con il 32,4 per cento dei voti.

Secondo con quasi 20 punti di distacco sarebbe Renaissance, il partito dell’attuale presidente Emmanuel Macron, con il 15,2 per cento: a pochissima distanza con il 14,3 per cento ci sarebbe la lista che unisce il Partito Socialista e il partito Place Publique dell’eurodeputato Raphaël Glucksmann. Questa coalizione ha guadagnato molta popolarità negli ultimi mesi grazie alla personalità di Glucksmann e la diminuzione dei consensi del partito di Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, che negli ultimi mesi ha assunto posizioni piuttosto radicali soprattutto su questioni di politica estera che hanno allontanato anche il suo tradizionale elettorato.

La France Insoumise (FI) avrebbe infatti preso l’8,3 per cento, un risultato pessimo rispetto a quello che aveva raggiunto alle elezioni parlamentari solo due anni fa: la coalizione di partiti di sinistra guidata da La France Insoumise, NUPES, era infatti arrivata seconda con il sotto il partito di Macron alle elezioni legislative prendendo il 31 per cento dei voti.

I Repubblicani, il partito di orientamento liberale fondato dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, avrebbe preso il 7 per cento dei voti, in linea con i sondaggi. Sarebbe seguito con il 5,5 per cento da Reconquête!, il partito di estrema destra dell’intellettuale e politico Éric Zemmour. Subito dopo, appena sopra la soglia di sbarramento del 5 per cento, ci sarebbe il partito die Verdi con il 5,2 per cento.