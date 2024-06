È morto l’ex giocatore di basket Jerry West

È morto a 86 anni Jerry West, storico giocatore di basket statunitense, noto anche per essere il cestista raffigurato nel logo dell’NBA, il principale campionato maschile di basket degli Stati Uniti: per questo era soprannominato anche “The Logo”. Giocò per tutta la carriera nei Los Angeles Lakers, di cui fu poi anche allenatore e dirigente.

West iniziò la sua carriera da giocatore nel 1960: rimase coi Los Angeles Lakers per 14 stagioni, fino al 1974. Giocò nel ruolo di guardia tiratrice e divenne molto famoso per il suo “arresto e tiro”, movimento che eseguiva con grande eleganza e con grande precisione. Fu uno dei giocatori più forti della NBA degli anni Sessanta, e contribuì in maniera decisiva a mantenere i Lakers sempre ai vertici del campionato: andarono in finale per nove volte, dando vita a delle sfide molto sentite contro i grandi rivali del tempo, i Boston Celtics.

West era considerato da molti un perfezionista, particolarmente critico delle proprie prestazioni anche quando raggiungeva risultati notevoli. Per la sua freddezza nei momenti decisivi delle partite era soprannominato “Mr. Clutch” (Mr. Pressione): uno dei più ricordati canestri che seppe fare in situazioni del genere fu quello che realizzò da oltre metà campo all’ultimo secondo della terza partita dei playoff contro i New York Knicks nel 1970.

Nonostante molte finali dei playoff giocate con i Los Angeles Lakers, West vinse un solo titolo da giocatore, nel 1972, mentre ne vinse 7 come dirigente dal 1982 al 2002. Insieme alla nazionale statunitense West conquistò anche l’oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Da dirigente negli anni Ottanta seppe rendere i Lakers di quegli anni una delle squadre più forti della NBA di sempre, con Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar come giocatori e Pat Riley come allenatore.

West lasciò la dirigenza dei Lakers nel 2000, ma la sua carriera continuò ancora per diverso tempo: fra il 2002 e il 2007 contribuì a risollevare le sorti dei Memphis Grizzlies, trasformando una squadra in grosse difficoltà in una dalle buone performance. Fra il 2011 e il 2017 fece parte della dirigenza dei Golden State Warriors, una squadra di San Francisco, mentre negli ultimi anni fu in quella dei Los Angeles Clipper, una squadra di minor successo.

– Leggi anche: La storia complicata di un logo perfetto

Articolo in aggiornamento