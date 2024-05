Sono stati perquisiti gli uffici di un collaboratore del Parlamento Europeo, in un’indagine su presunte interferenze russe

Sono stati perquisiti la casa e gli uffici a Bruxelles e Strasburgo di un «collaboratore del Parlamento Europeo» (istituzione che ha sede in entrambe le città). L’identità del collaboratore non è stata resa nota. Le perquisizioni, condotte dalla polizia belga e da quella francese, sono state richieste da un giudice belga nell’ambito di un’indagine riguardante un presunto tentativo della Russia di influenzare le elezioni europee di giugno tramite una rete di disinformazione e propaganda, che avrebbe coinvolto alcuni europarlamentari. Secondo la pubblica accusa belga il collaboratore del Parlamento avrebbe avuto un «ruolo importante» nella rete.

Al centro dell’indagine c’è il sito di news Voice of Europe, che aveva sede in Repubblica Ceca ed è stato chiuso dalle autorità europee a marzo. Nei mesi precedenti sul sito erano stati intervistati diversi europarlamentari di destra ed estrema destra di vari paesi. Secondo le autorità belghe alcuni di loro sarebbero stati pagati per diffondere disinformazione filorussa. L’indagine riguarda i reati di «interferenza straniera, corruzione e appartenenza a un’associazione a delinquere».

