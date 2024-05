Almeno 300 persone sono morte a causa di forti piogge e inondazioni in Afghanistan

Tra venerdì e sabato le zone centrali e orientali dell’Afghanistan sono state colpite da forti piogge, che hanno provocato gravi inondazioni: secondo le Nazioni Unite almeno 300 persone sono morte e molte altre risultano disperse. Le inondazioni hanno inoltre distrutto migliaia di case e altri edifici, e molte zone sono state evacuate.

La provincia più colpita è stata quella di Baghlan, nella parte nord-orientale del paese, dove migliaia di case sono state distrutte o danneggiate, così come molte strade, infrastrutture e reti elettriche. Ci sono stati danni anche in alcune province nella parte centrale dell’Afghanistan, come quelle di Ghor ed Herat, mentre nella provincia di Badakhshan, al confine con il Tagikistan, circa 2mila animali da allevamento sono morti, secondo le autorità locali.

Nelle località più colpite sono stati inviati soccorritori, medici, ambulanze e rifornimenti di cibo e acqua, ha detto Sharafat Zaman, un portavoce del ministero della Salute. Le autorità stanno inoltre provvedendo a evacuare le zone più colpite o considerate a rischio, e molte persone sono state portate in ospedale. Vari video pubblicati sui social, citati da media internazionali come Associated Press, mostrano decine persone in un ospedale della provincia di Baghlan mentre cercano i propri amici o familiari. Altri video mostrano strade invase dall’acqua e dal fango.

Nelle ultime settimane l’Afghanistan è stato colpito da piogge insolitamente abbondanti, con inondazioni che complessivamente hanno ucciso centinaia di persone da metà aprile. L’Afghanistan è un paese molto soggetto a eventi di questo tipo, a causa di piogge sempre più intense e di infrastrutture spesso poco solide, soprattutto nelle aree più povere del paese. È considerato uno dei paesi più a rischio a causa del cambiamento climatico. Lo scorso ottobre, inoltre, la provincia occidentale di Herat era stata colpita da un forte terremoto che aveva causato ingenti danni e la morte di centinaia di persone.