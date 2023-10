Il terremoto in Afghanistan ha causato centinaia di morti

Il terremoto di magnitudo 6.3 di sabato mattina nella provincia di Herat, nella parte occidentale dell’Afghanistan, ha causato danni ingenti e la morte di centinaia (o migliaia) di persone, secondo le diverse stime diffuse finora. La scossa principale seguita da alcuni terremoti meno energetici nelle ore successive ha interessato zone difficili da raggiungere e con le quali mettersi in contatto, rendendo più complessa la raccolta di informazioni su morti, feriti e danni. Il governo talebano ha detto che ci potrebbero essere migliaia di morti, ma le verifiche sono ancora in corso e probabilmente saranno necessari giorni prima di avere calcoli più affidabili.

Poche ore dopo il terremoto, il direttore della sanità pubblica della provincia di Herat, un’importante città al confine con l’Iran e che si trova a 40 chilometri dall’epicentro, aveva detto che le persone morte erano state 14 e 78 erano quelle ferite, ma che il numero sarebbe presto aumentato. Il direttore dell’ospedale provinciale di Herat aveva poi detto a BBC News che almeno 255 persone erano morte e quasi 500 erano rimaste ferite, ma l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari aveva fornito una cifra preliminare e ancora in fase di verifica di 320 morti.

Nella stessa nota, l’ONU aveva citato 465 case distrutte e altre 135 danneggiate, mentre le autorità locali avevano detto che c’erano state diverse frane nelle zone rurali e montuose. L’ultimo bilancio è stato fornito da Abdul Wahid Rayan, portavoce del Ministero dell’Informazione e della Cultura, che ha detto che secondo le stime del governo talebano ci sono ormai più di 2mila morti e più di 9mila feriti, circa 1.300 case sono state distrutte o danneggiate e centinaia di persone sono ancora intrappolate sotto le macerie.

Il portavoce dell’autorità per le catastrofi Mohammad Abdullah Jan ha detto che, oltre ad aver causato molti danni a Herat, il terremoto ha riguardato in particolare quattro villaggi nel distretto di Zinda Jan, a pochi chilometri a ovest della città. Diverse ambulanze dell’Organizzazione mondiale della sanità in Afghanistan sono state inviate nel distretto per portare le persone ferite in ospedale, ma secondo diversi testimoni le macerie dei palazzi distrutti hanno bloccato alcune strade e stanno ostacolando i soccorsi.

A causa della mancanza di connessione telefonica e internet non ci sono molti video o foto, ma quei pochi che stanno circolando mostrano moltissime persone in strada nella città di Herat. Secondo i dati della Banca Mondiale del 2019, nella provincia vivono circa 1,9 milioni di persone.

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.

Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC

— World Food Programme in Afghanistan (@WFP_Afghanistan) October 8, 2023