Cinque operai sono morti per aver inalato fumi tossici a Casteldaccia, vicino a Palermo

Lunedì a Casteldaccia, in provincia di Palermo, cinque operai sono morti per aver inalato fumi tossici. Un altro operaio è stato portato al Policlinico di Palermo in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni facevano parte di un gruppo di sette operai, la maggior parte dei quali di un’azienda privata che stava svolgendo dei lavori di manutenzione delle fogne per conto dell’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo (AMAP), la società che gestisce le reti idriche e fognarie di Palermo. Sembra invece che uno fosse un lavoratore interinale dell’AMAP.

Gli operai erano al lavoro in una vasca di depurazione delle acque reflue vicino a un’azienda vinicola, quando alcuni di loro si sono probabilmente sentiti male: sei sarebbero svenuti a causa delle esalazioni e sarebbero rimasti nei cunicoli dell’impianto fognario, mentre il settimo sarebbe riuscito a dare l’allarme. I corpi degli operai morti sono stati recuperati dai vigili del fuoco nelle vasche di sollevamento della rete fognaria. Secondo le prime ipotesi potrebbero essere soffocati a causa dell’inalazione di idrogeno solforato, un gas tossico e infiammabile che provoca irritazioni alle vie respiratorie.