Donald Trump è stato incriminato

Giovedì sera il gran giurì del tribunale di Manhattan, a New York, ha votato per incriminare Donald Trump: è il primo ex presidente americano a essere sottoposto a un processo penale nella storia degli Stati Uniti. Le accuse precise per cui Trump è stato incriminato non sono ancora state rese pubbliche, ma il caso su cui sta indagando la procura di Manhattan riguarda un presunto pagamento di 130mila dollari all’attrice di film porno Stormy Daniels, che Trump avrebbe fatto nel 2016 tramite la sua azienda e il suo ex avvocato Michael Cohen per comprare il silenzio dell’attrice su un rapporto sessuale avuto con lui una decina di anni prima.

Il gran giurì è un organismo presente nell’ordinamento americano che è formato da ventitré cittadini sorteggiati, e che in alcuni casi particolarmente gravi o importanti è chiamato a decidere se le prove raccolte dalla procura sono sufficienti a dare avvio a un processo penale. Secondo i media americani, la decisione del gran giurì (che può essere presa con un semplice voto a maggioranza) è arrivata a sorpresa: la maggior parte degli analisti non si aspettava che sarebbe stata presa una decisione prima di settimane.

Il procuratore di Manhattan Alvin Bragg, che coordina l’indagine, ha fatto sapere di aver contattato l’avvocato di Trump per negoziare la sua consegna alle autorità, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni: il New York Times parla di martedì. Trump, che in questo momento si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida, dovrà andare a New York e presentarsi al tribunale di Manhattan. Lì sarà formalmente incriminato e gli saranno lette le accuse. Dovrà lasciare le impronte digitali e fare le foto segnaletiche, tra le altre cose. Sarà poi rilasciato dopo l’incriminazione formale: nello stato di New York le persone incriminate possono essere rilasciate anche senza cauzione, a meno che non siano accusate di un crimine violento o in altri casi.

In un comunicato reso pubblico dopo la notizia, Trump ha detto che «questa è una persecuzione politica e un’interferenza elettorale al più alto livello della storia». Trump è candidato alle primarie del Partito Repubblicano per le presidenziali del 2024.