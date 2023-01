Le 10 cose più comprate su Amazon dai lettori del Post nel 2022

Come già sa chi segue questa rubrica da un po’ e ha letto il disclaimer alla fine dei suoi articoli, Consumismi usa talvolta dei link di affiliazione per ottenere piccole commissioni sugli acquisti fatti dai propri lettori a partire dai propri contenuti. Grazie a questi link il Post ottiene alcuni dati – rigorosamente anonimi: cioè sappiamo cosa avete comprato ma non chi ha comprato cosa – sugli oggetti più acquistati, mese per mese, da chi consulta gli articoli di Consumismi.

Usando questi dati, negli ultimi anni abbiamo pubblicato la lista delle dieci cose più comprate su Amazon dai lettori del Post attraverso i nostri articoli: Amazon non è l’unico e-commerce di cui usiamo i link affiliati, ma è quello più usato da chi fa acquisti e con cui di conseguenza è più interessante fare questa lista. A seguire le cose più comprate nel 2022.

10. Un libro per imparare il giapponese

Chikamichi. Giapponese da zero è un manuale scritto da Mitsuhiro Sugiyama, chef giapponese trapiantato in Italia, e dall’insegnante italiana Milena Ingrosso, con grafiche, illustrazioni ed esercizi pensati per iniziare a imparare il giapponese, con l’obiettivo di partire dall’alfabeto e memorizzare qualche frase per cavarsela in viaggio. L’avevamo consigliato nella lista di idee per cominciare a pensare ai regali di Natale, a novembre. Costa 17 euro.

9. Un tracker Bluetooth

I tracker del marchio Tile sono tra i più conosciuti sul mercato: sono piccoli dispositivi che si attaccano a ciò che non si dovrebbe assolutamente perdere, come le chiavi di casa o quelle dell’auto, ad esempio. Con l’app si può far suonare il Tile quando si trova entro l’area coperta dal Bluetooth (quindi circa 80 metri dal proprio smartphone) o se è più distante si può localizzare la sua posizione più recente su una mappa. L’avevamo recensito qualche anno fa e poi l’avevamo inserito tra gli sconti più interessanti fatti da Amazon in occasione del Prime Day di luglio. Esiste di diversi colori e prezzi: al momento i più economici sono quelli bianchi e neri, che costano 25 euro.

8. Un kit per pulire le sneakers

È una delle cose segnalate nella rubrica mensile Wishlist, quella dove redattrici e redattori commentano gli acquisti online di cui sono soddisfatti. Chi ha comprato questo kit dice che dopo averle pulite le scarpe da ginnastica vengono effettivamente molto bene, anche quelle bianche. Il procedimento è semplice: si mettono alcune gocce di detergente in una vaschetta d’acqua, si immergono le setole della spazzola nella vaschetta e poi la si strofina bene sulle scarpe, infine si passa il panno: non c’è bisogno di risciacquare. Su Amazon il kit con detergente, spazzola e panno costa 20 euro.

7. Un tappetino per il frigo

Nel 2019 era al secondo posto, nel 2020 al terzo, nel 2021 al decimo e continua ad avere molto successo: è un tappetino di poliuretano espanso da mettere tra il fondo del frigo e le verdure e serve a conservarle meglio facendo circolare l’aria sotto agli alimenti che ci vengono appoggiati sopra (dando meno possibilità alla muffa). Ha un doppio strato: quello più fitto va messo verso il basso, mentre su quello meno fitto ci si appoggia frutta e verdura. Lo avevamo scoperto sempre grazie a Wishlist: una redattrice che mangia tante verdure ma tendeva anche a buttarne molte per via della muffa aveva detto di esserne molto soddisfatta. Al momento non viene venduto direttamente da Amazon ma da vari venditori e ha prezzi che vanno dai 7 euro in su.

6. Uno spray anti-appannamento per occhiali

Tempo fa avevamo provato quattro prodotti per non far appannare gli occhiali, un problema molto diffuso quando indossavamo le mascherine un po’ ovunque, soprattutto nei mesi freddi. Dai nostri test il miglior prodotto è risultato lo spray di Zeiss, sia per l’efficacia nel proteggere le lenti dall’appannamento che per il fatto che non lascia aloni ed è comodo da trasportare nella sua bustina di plastica. Costa 15 euro. L’anno scorso era al secondo posto tra le cose più comprate dai lettori del Post.



5. La mascella di Caino

Ne avevamo scritto a marzo perché era uscito per la prima volta tradotto in italiano. Si tratta di un libro-enigma scritto negli anni Trenta da un cruciverbista londinese noto con lo pseudonimo di Torquemada. È composto da 100 pagine in disordine che vanno messe nel giusto ordine per trovare i nomi dei sei assassini e delle rispettive vittime della storia. Può sembrare facile, ma non lo è per niente: praticamente ogni frase del romanzo è un enigma da risolvere e ci sono continui giochi di parole e infiniti livelli di significato. Che si sappia, al momento solo tre persone sono riuscite a risolverlo e due di queste lo avevano fatto negli anni Trenta. Costa 17 euro.

4. Un piccolo attrezzo per pulire gli auricolari Bluetooth

Anche questo viene dal suggerimento di una redattrice uscito nella rubrica Wishlist. È pensato per tenere puliti gli AirPods e la loro custodia, che, come sa chi li possiede, si sporcano facilmente. L’attrezzo ha tre elementi per la pulizia: una spazzola spugnosa oblunga, una sorta di punta o pennino per pulire gli interstizi e una piccola spazzola con setole. Capire quale elemento usare nei vari punti degli auricolari è piuttosto intuitivo. L’attrezzo è grande come un pennarello corto (o un mascara formato viaggio, se preferite) e costa 10 euro.



3. Carta aromatica d’Eritrea

Lo scorso dicembre l’abbiamo riproposta in una newsletter di Consumismi dedicata ai regali di Natale, dopo che l’anno scorso era stata tra le idee più apprezzate tra quelle per regali economici. Si tratta di una confezione di foglietti di carta imbevuti in oli essenziali di vario tipo, che quando vengono bruciati sprigionano un profumo di muschio e spezie e assorbono gli odori dell’ambiente. Va bene per eliminare odori di ogni tipo, quelli della cucina come quelli del bagno. Su Amazon la bustina da 24 strisce costa 6 euro.

2. Un pennellino pulente

Anche questo pennellino era stato consigliato come regalo sotto i 20 euro ed era al terzo posto della classifica delle cose più vendute dell’anno scorso. È adatto a persone che si lamentano spesso di avere lo smartphone, gli auricolari o la tastiera del computer sporchi. Ha la forma di una penna con due estremità pulenti: una è una specie di pennello delicato, utile a togliere la polvere tra i tasti di un computer o dagli schermi, e l’altra è appuntita e in silicone, in modo da riuscire a entrare anche nelle fessure più piccole, come quella che circonda gli schermi di alcuni telefoni. Su Amazon costa 9 euro.

1. Red Glove Vudù

È un gioco da tavolo molto intuitivo e divertentissimo, consigliato a inizio dicembre da una redattrice appassionata di giochi da tavolo nella rubrica dei “regali al giorno” di Consumismi. Richiede tra i 3 e i 6 giocatori e una partita dura poco più di mezz’ora: è molto semplice, per quelli che non giocano spesso, ma abbastanza divertente per convincere anche i più snob, che probabilmente preferirebbero qualcosa di più complicato. Su Amazon costa 20 euro.

