Un regalo di Natale al giorno: -23

È ormai acclarato che i giochi da tavolo non hanno mai smesso di andare di moda e, anzi, gli eventi a loro dedicati continuano ad attrarre una marea di persone ogni anno. Per gli amanti del genere c’è l’imbarazzo della scelta tra le decine di giochi di altissima qualità ma anche di una certa complessità. Nella classifica di BoardGameGeek, il principale sito che riunisce la comunità di appassionati di giochi da tavolo, figurano anche Terraforming Mars e Wingspan, che vi avevamo consigliato negli anni scorsi, e molti altri giochi che durano diverse ore, richiedono molta attenzione e non sono quindi adatti alla maggior parte delle situazioni della vita, quelle in cui non si hanno 7 ore a disposizione e si è in compagnia di un gruppo eterogeneo di persone.

I giochi davvero divertenti che mettono d’accordo tutti perché sono facili da spiegare e non durano più di un’oretta non sono tantissimi: un grande classico di cui vi abbiamo già parlato è Bang!, di cui è uscita una bella edizione deluxe a forma di pallottola. Ma la redattrice del Post appassionata di giochi da tavolo – che da anni si deve confrontare con «il dramma di trovare un compromesso tra gli amici più nerd e gli amici che si domandano come mai hanno così tanti amici nerd» – consiglia anche un altro gioco che ha finora incontrato soltanto enormi consensi.

Si chiama Vudù, richiede tra i 3 e i 6 giocatori, una partita dura poco più di mezz’ora ed è molto semplice: su Amazon costa 15 euro, su IBS 19 e si trova facilmente anche in molti negozi di giochi. L’obiettivo è raggiungere un totale di undici punti: per farlo, ognuno durante il proprio turno scaglia delle “carte maledizione” contro gli altri giocatori. Queste maledizioni, però, non sono solo teoriche: le persone possono essere costrette a non piegare mai i gomiti fino alla fine della partita, a giocare con un occhio sempre coperto dalla mano, a emettere i versi di vari animali prima di tirare i dadi.