Nove cose che abbiamo comprato a ottobre

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un marsupio

Una redattrice ha comprato un agile marsupio di The North Face, e dice che «non è troppo piccolo, nel senso che ci sta tutto quello che deve starci: portafogli, telefono, sigarette, agendina, assorbenti, eccetera, ed è molto pratico se indossato a tracolla.

Non è impermeabile ma è idrorepellente, quindi resiste abbastanza alla pioggia non eccessiva, ed è una buona via di mezzo tra le borse che odio e gli zainetti che fanno sempre un po’ effetto gita». Costa 40 euro, sul sito di The North Face.

Una maschera per fare il peeling ai piedi

«Ho ceduto di nuovo alla tentazione-Bordone e ho comprato una maschera peeling piedi», racconta la persona che si occupa delle persone abbonate al Post. Ha spiegato che nella puntata dello scorso 22 luglio di Tienimi Bordone, intitolata “Caldo, piedi e musica”, il titolare del podcast Matteo Bordone aveva parlato di un tipo di maschere per i piedi, destando il suo interesse come già successo con altri oggetti o prodotti. (Un’altra redattrice le ha ricordato che la redazione di Consumismi comunque ne aveva parlato ben prima, in una esaustiva recensione che potete leggere qui: era di una marca diversa, ma vi consigliamo comunque di recuperarla per capire cosa si intende per peeling, soprattutto se siete impressionabili). La confezione da cinque maschere scelta da lei costa 16 euro, su Amazon.

Una lampada per la manicure semipermanente

La stessa persona ha poi acquistato una lampada per la manicure semipermanente, cioè lo strumento che consente di «polimerizzare lo smalto in gel e lo smalto semipermanente: la differenza fondamentale è che così la manicure dura 15 giorni, durata impossibile da ottenere con gli smalti normali».

Costa 66 euro, su Amazon.

Un bicchiere da bagno a forma di cuccia di Snoopy

Un redattore ha comprato un bicchiere da bagno a forma di cuccia di Snoopy «che però sto usando come portapenne». E come biasimarlo. Costa 16 euro, sul sito di Zara.

Un copridivano

Racconta una redattrice: «ho comprato un copridivano di simil vellutino per coprire quell’orrido divano che da anni non ho voglia di cambiare. Fa il suo lavoro: la qualità è buona perché è morbido, sta fermo e dà una parvenza di ordine, ha gli elastici e dei lacci da legare sotto per fare in modo che stia bello tirato. Per un divano a L ne vanno comprati due. Ci mette però tanto per essere consegnato». Costa 50 euro, su Amazon.

Una torcia frontale

«Ho comprato questa torcia frontale che mai avrei immaginato di comprare e che però mi ha già semplificato la vita in quei casi in cui c’è da fare piccoli lavoretti domestici di precisione dove non c’è abbastanza luce – tipicamente in spazi angusti dietro mobili molto grandi – e in cui servono due mani: schermare un cavo dell’antenna, per esempio, cosa impossibile da fare se una mano deve reggere lo smartphone con la torcia accesa» spiega un redattore. E aggiunge: «so che è ridicolo, usarla così, e che non è pensata per questo: infatti è un’idea che mi è venuta in mente guardando Thirteen lives, il film sui ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia». Costa 25 euro, su Amazon.

Bang!, versione deluxe

Una redattrice ha comprato con grande soddisfazione l’edizione deluxe di Bang!, un gioco di carte con ambientazione western, tra i giochi da tavolo italiani di maggior successo che proprio quest’anno compie 25 anni, peraltro. La redattrice dice che è riuscita a farci giocare anche sua madre. Costa 39 euro, su Amazon.

Un nebulizzatore

Per la cura delle sue piante, una redattrice ha comprato un nebulizzatore (d’inverno, quando nelle nostre case è acceso il riscaldamento, l’aria può risultare un po’ secca per alcune piante d’appartamento). È piccolo e minimalista, ma non piccolo come potrebbe sembrare paragonato alle grandi foglie delle sue piante: tiene un po’ più di mezzo litro. Costa 11 euro, sul sito di Wild.

Uno stream deck

«È una console di pulsanti configurabili con azioni personalizzate che puoi creare tu. Ogni azione può attivare uno specifico programma nel computer o una catena di azioni che deve fare il computer». È un acquisto della persona che tiene in piedi il Post dal punto di vista tecnologico, come qualcuno avrà intuito, e costa 150 euro, su Amazon.

