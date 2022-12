Un regalo di Natale al giorno: -24

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche i prossimi non faranno per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

I profumi sono, in teoria, un grande classico dei regali di Natale, come i calzini o i maglioni di lana. Nella pratica, però, è molto difficile azzeccare la fragranza giusta per qualcuno, e c’è il rischio di finire per riproporre lo stesso profumo che già posseggono e indossano tutti i giorni, o di spendere tantissimi soldi per qualcosa di molto gettonato senza essere sicuri che piaccia al ricevente.

Una soluzione originale, che potrebbe rendere particolarmente felici le persone della vostra vita che magari hanno già una piccola passione per i profumi senza però tirare a indovinare, è quella di regalare dei piccoli set di profumi in taglia piccola, da provare e poi eventualmente comprare nella taglia più grande in caso di colpo di fulmine. Set di questo tipo si trovano sia sui siti di boutique di lusso come Maison Margiela o Le Labo, che di aziende che vendono profumi di nicchia meno facili da trovare nei grandi negozi di profumeria, come le italiane Laboratorio Olfattivo, Francesca Bianchi, Officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella e Filippo Sorcinelli.

Una redattrice del Post, però, consiglia un marchio in particolare, che oltre al set di campioncini da testare include anche un buono per l’acquisto di un profumo intero. Lei l’ha già regalato per il compleanno a un’amica che usava lo stesso profumo dal liceo, riscuotendo grande entusiasmo. È il set Discovery dell’azienda di profumeria artistica svedese Byredo – uno dei marchi più “cool” e innovativi del settore, dice lei, che ne sa: costa 45 euro e contiene sei flaconcini da 2 ml in eleganti scatoline bianche. Il buono incluso ha un valore di 45 euro e può essere usato entro quattro settimane sul loro sito: bisogna tenere conto però che non basterà per coprire il costo intero di un profumo.

Ogni flaconcino del set contiene una delle fragranze più iconiche di Byredo: Bal d’Afrique (uno dei primi usciti dal laboratorio dell’azienda, è un profumo agrumato e cipriato ispirato da una serie di diari scritti durante un viaggio in Africa), Bibliothèque (che secondo l’azienda fa sentire lo «scricchiolio del parquet levigato sotto i piedi, il tocco vellutato della carta incarnarsi in un sentore di pesca, prugna e vaniglia»), Blanche (che profuma di biancheria pulita), Gypsy Water (ispirato a Roma e «alla frenesia, agli aromi e alla storia della città eterna»), Mojave Ghost («una fragranza succosa e agrodolce la cui nota più rilevante è la nespola») e Rose of No Man’s Land (che sa di pepe e rosa turca, «per far rivivere al cuore la sensazione di conforto che solo la speranza sa dare»).

In caso aveste un budget più sostanzioso a disposizione, Byredo offre anche un set che contiene una selezione molto più ampia: contiene 24 flaconi, tra cui tutti i grandi classici e le ultime uscite, per 175 euro. Il valore del buono in questo caso è 145 euro, che è quanto serve per acquistare molti dei loro profumi da 50 ml.

