Un regalo di Natale al giorno: -20

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

A volte, quando si compra un gioco da regalare a Natale a qualcuno, adulto o bambino, lo si sceglie in modo che sia adatto a essere aperto e giocato subito, durante il pranzo, la cena o la merenda natalizia che sia. Ecco: il “regalo al giorno” di oggi è un gioco, ma non è quel tipo di gioco. Si chiama Terraforming Mars e non si impara a giocare in pochi minuti: ha un livello di complessità abbastanza alto e le partite durano almeno un paio d’ore. Fatte queste premesse, se avete amici o parenti appassionati di giochi da tavolo – e che quest’anno hanno seguito con interesse l’atterraggio di Perseverance su Marte – ci sono buone probabilità che sia un regalo azzeccato e che ci passeranno il Capodanno o qualche serata in montagna, e poi molte altre sere a seguire.

Terraforming Mars è un gioco da tavolo uscito nel 2016 che negli ultimi anni ha avuto grande successo, ricevendo candidature a diversi premi della critica e scalando le classifiche di gradimento degli appassionati. Per descriverlo in breve possiamo dire che i giocatori (5 al massimo) interpretano il ruolo di grosse aziende in competizione tra loro per trasformare Marte in un pianeta abitabile (“terraformarlo”) portando acqua, alzando la temperatura e i livelli di ossigeno. Il game designer che l’ha progettato, Jacob Fryxelius, è stato uno studioso di chimica e ha cercato di rendere per quanto possibile le dinamiche del gioco scientificamente coerenti con quello che succederebbe nella realtà. Oltre a divertirsi, quindi, si imparano molte cose su Marte e su quello che rende un pianeta ospitale per la vita.

Una persona intervistata dal Post che ha giocato una sessantina di partite dice che la cosa più bella è che non ce n’è mai una uguale a un’altra, quindi è difficile annoiarsi. Ci sono partite lunghe e altre più brevi, a volte vince una strategia, altre volte un’altra, e fino all’ultimo non è mai facile capire quali giocatori siano in vantaggio: «tutta questa incertezza rende il gioco molto intrigante».

Si può comprare online su Amazon a 52 euro e su IBS a 57. Esistono anche diverse espansioni al gioco principale. A breve uscirà Terraforming Mars: Big Box, una scatola che contiene il gioco, tutte le sue espansioni e alcune componenti 3D a 130 euro e passa.

– Ne vuoi ancora? Qui c’è una lista di 20 idee regalo per chi vuole pensarci con anticipo e qui una lista di idee per regali sotto i 20 euro.

Altrimenti puoi guardare i “regali al giorno” che abbiamo proposto i giorni scorsi, o il gioco che da tavolo che abbiamo consigliato l’anno scorso.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi, il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi – che potrebbero variare di giorno in giorno rispetto a quelli indicati, in base alle offerte.

Ma potete anche cercarli su Google.