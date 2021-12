Un regalo di Natale al giorno: – 23

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino al 24 dicembre. Se questo non fa per voi, ci riproviamo domani. Se anche domani non farà per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

In passato ci era capitato di parlare degli ex libris, quei timbri con il nome o le iniziali di una persona che si applicano nelle prime pagine dei libri per indicarne il proprietario. Si chiamano così perché ex libris in latino significa «dalla biblioteca di».

Un regalo simile, ma più adatto a chi non ama sporcare le pagine dei libri con l’inchiostro e tuttavia ci tiene a rivendicarne la proprietà, è una goffratrice (o goffratore) che permetta di “marcare” il libro con un disegno in rilievo. Viene detta anche “timbro a secco” e ultimamente potreste averla vista usare da qualche influencer molto appassionato di libri e cartoleria su Instagram: per esempio sul profilo di Giulia Valentina che la usa per personalizzare ogni nuovo volume del suo club del libro.

La goffratrice sembra una pinza: la pagina va messa tra i due bracci dotati di placchette cilindriche e poi si applica una pressione per trasferire il disegno sul foglio. Il timbro apparirà sulla pagina, ma senza “sporcarla” e personalizzandola in un modo sobrio che ricorda quello di alcune biblioteche.

Su Etsy si trovano diversi modelli (li vedete sia scrivendo goffratrice che goffratore, mentre in inglese è embosser) e la maggior parte offre più opzioni per il disegno che si vuole personalizzare. Ci si può far scrivere: “library of”, “questo libro appartiene a” o anche “ex libris”. Come per tutti i regali personalizzati serve tempo per la produzione e visto che la maggior parte viene dal Regno Unito bisogna tenere conto anche dei tempi di spedizione: in generale, conviene fare l’ordine il prima possibile e assicurarsi che arrivi effettivamente in tempo per Natale.

Varia molto da venditore a venditore, ma facendo una stima generica, il prezzo va dai 30 ai 60 euro. Questa ha tempi di spedizione di pochi giorni e costa in tutto circa 50 euro. Su Amazon questo modello costa circa 55 euro e bisogna inviare l’immagine scelta al venditore prima di procedere. Di questo modello invece si possono chiedere anche due lastre diverse per il timbro, nel caso voleste regalarlo a chi vive con voi e mettere in chiaro chi sia il legittimo proprietario di ogni libro, ma c’è il rischio che arrivi per l’Epifania.

***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.