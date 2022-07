14 cose in sconto per il Prime Day

Martedì 12 e mercoledì 13 luglio su Amazon ci sono gli sconti e le promozioni del Prime Day, cioè la ricorrenza commerciale che l’e-commerce dedica ogni anno agli iscritti al servizio di consegna veloce Prime. Per chi vorrebbe fare qualche affare ma non ha le idee chiare su cosa stia cercando o troppo tempo da dedicarci, come sempre abbiamo individuato alcuni degli sconti più interessanti tra le decine di migliaia proposti dall’e-commerce.

Siccome i prezzi su Amazon sono molto variabili e non è sempre facile capire se uno sconto è realmente vantaggioso, una buona cosa da fare è usare i siti gratuiti Camelcamelcamel e Keepa, che per ogni link ad Amazon restituiscono l’andamento storico dei prezzi. Chi non è abbonato a Prime e non lo è mai stato in passato ma vorrebbe approfittare degli sconti di questi giorni, può iscriversi e fare la prova gratuita di un mese prima di decidere se pagare l’abbonamento o no: dopo il primo mese, il costo è di 36 euro all’anno e include anche l’accesso al canale di contenuti streaming Prime Video.

Abbonamento ad Audible

Già da prima del Prime Day vero e proprio, Amazon ha cominciato a proporre alcune offerte speciali sui servizi che offre oltre alla vendita di prodotti: la più interessante è quella sulla sua piattaforma di audiolibri Audible, che per chi si abbona in questi giorni costerà 3 euro al mese anziché 10 per i primi 6 mesi (ma senza possibilità di fare i 30 giorni di prova gratis). I redattori del Post abbonati ad Audible raccomandano in particolare l’ascolto del podcast Seveso, sul disastro avvenuto in Brianza nel 1976, Vita e destino, il capolavoro di Vasilij Grossman che se lo impostate a una velocità 1,3x dura solo poco più di 30 ore, e i romanzi di Elena Ferrante che sono letti dall’apprezzatissima Anna Bonaiuto. Poi qui ci sono tutte le novità più interessanti degli ultimi anni, segnalate mese per mese.

Una cuociriso

Dopo aver parlato dell’annosa questione del riso e dopo aver provato tre cuociriso, la redazione del Post ha capito di avere sempre cucinato il riso in bianco nel modo sbagliato e di avere molto da imparare dalla cucina asiatica. La differenza principale tra la cottura con la cuociriso e quella in pentola è che con la prima il riso viene sempre cotto al punto giusto, né scotto né troppo al dente, né bruciato, e senza dover fare essenzialmente nulla a parte inserire la giusta quantità d’acqua nello spazio apposito. Reishunger è un’azienda tedesca che importa riso da tutto il mondo e che produce in Cina le sue cuociriso: in questi giorni questo modello di cuociriso – che tiene fino a 8 porzioni ed è più sofisticato di quello che avevamo provato noi dello stesso marchio – è scontato da 140 a euro a 98.



Sex toys clitoridei

Ci sono due sconti interessanti sui sex toys del marchio Womanizer, che nonostante il nome forse poco invitante ha il merito di essere stato il primo al mondo a brevettare e produrre i cosiddetti “succhia-clitoride”, cioè quei “vibratori” che agiscono sulla clitoride senza sfregamento ma con dei piccoli vuoti d’aria che rendono la sensazione di piacere molto intensa e prolungata. Ne avevamo scritto approfonditamente qui e tra i sex toys che avevamo provato ce n’era uno di Womanizer simile a questo, che per il Prime Day è in sconto a 69 euro (di solito ne costa un centinaio) nei colori magenta e bianco. Per chi vuole spendere ancora meno c’è in sconto anche il modello più economico (27 euro anziché 39), che è più compatto e ha 4 intensità diverse anziché 6: c’è viola e bianco.

Asciugamani da mare

Questa coppia di asciugamani da spiaggia di Benetton sono in sconto a 53 euro, almeno 10 euro meno del solito. Sono al 100 per cento di cotone e misurano 90 per 160 centimetri. In questi giorni anche sul sito di Benetton ci sono sconti fino al 50 per cento.

Un tracker

Il modello del 2022 del tracker Bluetooth della famosa marca Tile è in sconto a 15 euro, la metà di quello che costa di solito. Per chi non lo sa, i tracker Bluetooth sono piccoli dispositivi che si attaccano a ciò che non si deve assolutamente perdere: le chiavi di casa o quelle dell’auto, ad esempio. Funzionano via Bluetooth tramite un’app da scaricare sullo smartphone, che serve a localizzarli e ritrovarli quando non si sa più dov’è finito l’oggetto a cui è attaccato.

Cassa portatile

Da anni le casse portatili e compatte di Ultimate Ears del modello Wonderboom 2 sono considerate dall’autorevole sito di recensioni Wirecutter (e non solo) le migliori casse Bluetooth in commercio. Questa rossa è in sconto a 67 euro, il prezzo più basso dell’ultimo anno e mezzo (di solito ne costa un centinaio).

Cuffie

Il marchio di cose audio Soundcore è considerato tra i migliori per il rapporto qualità prezzo: le sue cuffie e auricolari sono un buon compromesso per chi non vuole spendere una fortuna e lo sono ancora di più quando sono scontati. Le cuffie con la cancellazione attiva del rumore Anker Life Q20+, che sono raccomandate da Wirecutter, solitamente costano 70 euro, ma in questi giorni sono in sconto a 49. Sempre di Soundocre ci sono anche molti auricolari scontati: non è un’occasione rara perché i loro prezzi oscillano molto e spesso, ma per chi vuole fare l’acquisto questo è un buon momento per confrontare i modelli sapendo che hanno prezzi tra i più bassi di sempre: per esempio questi, questi, questi e questi.

Un’altra cassa portatile

La cassa portatile Bluetooth del modello Flare 2 è raccomandata da Wirecutter come «ideale per chi desidera un buon altoparlante nella fascia di prezzo a due cifre e non ha bisogno dell’estrema portabilità e durata dell’Ultimate Ears Wonderboom 2». In effetti, anche ora che sono entrambe scontate, questa costa un po’ meno: 56 euro anziché i soliti 80.

Borracce

Le borracce del marchio Hydro Flask sono tra le migliori in circolazione e solitamente sono anche abbastanza costose. In questi giorni hanno alcuni sconti sostanziosi, per esempio questa da 950 ml costa 31 euro (di solito il prezzo è attorno ai 40).

Un proiettore

Questo di Yaber è in sconto a 98 euro, almeno 20 in meno del solito: è un modello già in partenza economico quindi con qualche limite, ma per questa fascia di prezzo ha recensioni molto promettenti.

Una smart tv

Cercando un po’ si trovano diverse smart tv di diversi marchi in sconto in questi giorni: tra i modelli più economici, meglio recensiti e più acquistati su Amazon c’è questo di Samsung da 43 pollici che costa 269 euro e non era mai sceso sotto i 319 euro. Ma ce ne sono molti altri sia di Samsung che di LG e Hisense, per citare i marchi più affidabili in questo campo.

Costruzioni per bambini

Ci sono tanti sconti su giochi di vario tipo ma non tutti sono così vantaggiosi come potrebbero sembrare: questo set di LEGO per costruire l’idro-vascello di Ninjago (9 anni) costa la metà del solito, 56 euro, e questo set per costruire un’officina da meccanico di Playmobil (4 anni) costa 29 anziché 42.

Una pompa per la bici

Le cose del marchio Topeak, uno dei più autorevoli in fatto di attrezzi per la manutenzione delle bici, hanno alcuni sconti: questa minipompa veramente mini, per esempio, costa 28 euro anziché 35.

Un ventilatore

Tra i ventilatori più economici e più venduti su Amazon ci sono quelli dell’azienda italiana Ardes che in questi giorni fa sconti su due modelli. Il primo è regolabile a un’altezza tra i 102 e i 120 centimetri, ha una base a quattro piedi e recensioni abbastanza buone, anche se qualcuno si lamenta del rumore della velocità più alta, la terza: per il Prime Day il prezzo è sceso da 40 euro a 29. Il secondo è molto simile, ha una piantana circolare di 40 centimetri di diametro e un’altezza sempre regolabile tra i 102 e i 120 centimetri, ma uno sconto più vantaggioso: da 58 a 35 euro.