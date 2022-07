Altre 12 cose in sconto per il Prime Day di Amazon

Il Prime Day di Amazon è cominciato martedì e nonostante si chiami “day” durerà ancora per tutta la giornata di mercoledì: gli iscritti al servizio di consegna veloce Prime possono ancora approfittare delle migliaia di prodotti in sconto che si trovano sul sito. Chi non è abbonato e non lo è mai stato, può comunque approfittare degli sconti iscrivendosi per il mese di prova gratuita oppure può provare a cercare sconti altrettanto vantaggiosi su altri siti, visto che Amazon non è l’unico a fare offerte e promozioni in questo periodo.

Come ricordiamo spesso, non tutti gli sconti del Prime Day sono davvero vantaggiosi come sembrano: il prezzo iniziale a cui fanno riferimento infatti è solo raramente quello che il prodotto ha mantenuto fino a quel momento, visto che su Amazon i prezzi variano continuamente e spesso sono più bassi del prezzo di partenza anche quando non è periodo di sconti. Due siti gratuiti utili per vedere l’andamento dei prezzi e capire se si sta facendo un affare o meno sono Camelcamelcamel e Keepa. Dopo la selezione di ieri, pubblichiamo di seguito altre 12 occasioni secondo noi interessanti e con sconti realmente vantaggiosi.

Federe di seta

Negli ultimi anni le federe di seta si sono diffuse per via dei presunti benefici che avrebbero su pelle e capelli: non tutti i vantaggi che gli vengono attribuiti hanno basi scientifiche (ne avevamo parlato qui) ma hanno effettivamente alcune qualità e soprattutto in questa stagione possono dare una bella sensazione di freschezza. Se siete tentati dal provarle, queste di Amazon Basics si trovano a 21 euro invece dei soliti 30, con mascherina per gli occhi annessa e seta da entrambi i lati (a volte si trovano con un lato in seta e uno in cotone).

Coltelli tedeschi

Zwilling è un marchio tedesco tra i più antichi produttori di coltelli da cucina per uso domestico e professionale (è stato fondato nel 1731). In questi giorni fa sconti su questo coltello classico professionale da 20 centimetri che va bene per tagliare carne, pesce, verdure e sminuzzare erbe e spezie: costa 49 euro anziché una settantina. Ci sono anche, sempre scontati, un set di tre coltelli (spelucchino, coltello per la carne, coltello da chef a 60 euro anziché 90), un coltello da pane (a 35 euro anziché 55) e un coltello da chef cinese (a 38 euro anziché 50).

Cose di Alessi

Come sempre nelle ricorrenze commerciali di Amazon ci sono diverse offerte del marchio di oggetti per la casa Alessi. A questo giro ci sembrava particolarmente interessante quella sul bollitore con manico e fischietto a forma di uccellino, che da circa 115 euro passa a 84 (lo sappiamo, con questo caldo non ci pensate a un bollitore, ma è un attimo che è di nuovo ottobre). C’è uno sconto anche sul diffusore di fragranze che costa 45 euro invece di 60, e sulla fruttiera in acciaio inossidabile color argento a 56 euro invece di 73, uno dei prezzi più bassi che ha avuto su Amazon. Per finire, c’è in sconto questo set di posate per sei persone a 64 euro invece che 80 e passa.

Una tenda da spiaggia

Chi ama andare nelle spiagge libere e stare all’ombra senza portarsi dietro ingombranti ombrelloni potrebbe trovare utile questa tenda da spiaggia di Amazon Basics che ha ottime recensioni ed è scontata di quasi il 50 per cento: 19 euro invece di 32.



Borsa frigo

Per portarsi dietro le cose da mangiare se si va al mare o in altri posti caldi, potrebbe tornare comoda una borsa frigo. Una redattrice aveva puntato da un po’ questa di Guzzini che in questi giorni si trova a 15 euro invece che i 22 di quando l’aveva adocchiata lei. Insieme alla borsa frigo c’è anche un contenitore. Dello stesso marchio ci sono in offerta molte altre cose, come questa caraffa a “bolle”, a 18 euro invece di 26, e questa tortiera a 19 euro invece di 25.

Ciabatte da mare

Per completare questa breve lista di cose per le vacanze al mare, ci sono sconti sulle infradito dell’onnipresente marchio Havaianas e sugli zoccoli di Crocs, quelli universalmente noti per la loro bruttezza ed estrema comodità, e che durante e dopo la pandemia sono diventati parecchio di moda.

Cose da montagna

Chi sa già che passerà dei giorni in montagna, invece, può guardare tra le cose del marchio specializzato in abbigliamento sportivo CMP che in questi giorni fa sconti su diversi modelli di scarpe da trekking. Altri marchi a cui dare un’occhiata sono Columbia, Gore Wear per corsa e ciclismo, Revolution Race, Salewa e Salomon.

Acquerelli

Questo set da 40 colori costa 44 euro, 10 in meno del solito: è della rinomata azienda londinese Winsor & Newton, che fa anche altri sconti interessanti in questi giorni, per chi ha le necessarie doti artistiche e voglia di spulciare.

Un forno elettrico per la pizza

Tempo fa avevamo provato un un forno elettrico per la pizza di Ariete (qui trovate il resoconto dei nostri esperimenti), concludendo che fosse un prodotto interessante per chi cucina spesso pizze in casa e vuole ridurre i tempi di cottura avvicinandosi a risultati da pizzeria. In questi giorni si trova a 69 euro invece che 90 nei colori nero e bianco.

Una macchina per fare la pasta

Questa dell’azienda italiana Marcato, che le produce dal 1930, è in sconto a 86 euro, il suo prezzo più basso degli ultimi due anni (solitamente costa attorno ai 115) e ha inclusi nella confezione gli accessori per ottenere sei formati di pasta: lasagne, fettuccine, tagliolini, spaghetti, raviolini e reginette (dette anche mafalde).

Mutande assorbenti

Ci sono sconti anche su alcuni modelli e alcune taglie di mutande assorbenti dei marchi NoBlood e Lovable: alcune le avevamo testate e descritte nel dettaglio in questo articolo. Quelle scontate le trovate qui.

Un robottino aspirapolvere

Il modelli della serie 600 degli iRobot di Roomba sono tra i più raccomandati dalle recensioni perché hanno il giusto rapporto tra qualità, durevolezza e prezzo. Il modello 692, che solitamente costa dai 200 euro in su, in questi giorni è in sconto a 180.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.