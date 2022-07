Altri negozi che fanno sconti online, oltre ad Amazon

In questi giorni sui siti di molti negozi online ci sono sconti e promozioni interessanti, un po’ perché nei negozi fisici sono cominciati i saldi, un po’ perché gli e-commerce cercano di approfittare dell’attenzione suscitata dagli sconti del Prime Day, la ricorrenza commerciale di Amazon per le persone abbonate al suo servizio di consegna veloce Prime che quest’anno si tiene martedì 12 e mercoledì 13 luglio.

Come sempre, ricordiamo che non è raro in queste occasioni imbattersi in sconti che non sono veri sconti, ma che le aziende propongono come tali approfittando del fatto che molte persone non ricordano quale fosse il prezzo prima della promozione. Non c’è un unico modo infallibile per scovare queste truffe. Può essere utile fare una verifica con strumenti come Trovaprezzi.it, un sito che mette in ordine di prezzo tutti gli e-commerce che vendono un determinato prodotto online (tra cui anche siti mai sentiti e poco affidabili, da evitare).

Elettrodomestici e generalisti

Profumerie e negozi di cosmetici

Sul sito del negozio di cosmetici Sephora c’è una promozione che si chiama “Prezzi sexy”, con sconti fino al 50 per cento su alcuni articoli selezionati e fino a esaurimento scorte.

c’è una promozione che si chiama “Prezzi sexy”, con sconti fino al 50 per cento su alcuni articoli selezionati e fino a esaurimento scorte. Sul sito delle profumerie Douglas invece gli sconti arrivano fino al 25 per cento e durano fino al 14 luglio.

invece gli sconti arrivano fino al 25 per cento e durano fino al 14 luglio. Sempre per chi è interessato a trucchi, creme e profumi, la campagna di sconti estiva “Big beauty take over” di Lookfantastic prevede sconti fino al 40 per cento più un altro 10 per cento su «quasi tutto».

prevede sconti fino al 40 per cento più un altro 10 per cento su «quasi tutto». Il sito di prodotti per il corpo Ecco Verde fa uno sconto del 15 per cento su qualsiasi acquisto col codice SHOPPINGDAYS-22.

fa uno sconto del 15 per cento su qualsiasi acquisto col codice SHOPPINGDAYS-22. Sul sito di Marionnaud c’è la Festival Week, con sconti del 20 per cento su moltissimi prodotti e del 25 per cento per spese superiori ai 49 euro con il codice FESTIVAL25.

c’è la Festival Week, con sconti del 20 per cento su moltissimi prodotti e del 25 per cento per spese superiori ai 49 euro con il codice FESTIVAL25. Il celebre marchio di creme e prodotti per la pelle Kiehl’s fa sconti fino al 30 per cento su alcuni prodotti selezionati, tra cui la Creme de Corps, una crema per il corpo molto densa ideale per la pelle molto secca e disidratata, famosa anche perché viene spalmata sulle gambe delle modelle prima di molte sfilate. Costa 22 euro anziché 31.

Abbigliamento e accessori

Altro

***

