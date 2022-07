Le date dei saldi estivi del 2022

Sabato 2 luglio in molte regioni italiane inizieranno i saldi estivi, cioè le vendite a prezzi scontati nel settore dell’abbigliamento. La data di inizio dei saldi viene decisa dalle Regioni, per cui il 2 luglio non vale per tutte: alcune hanno deciso di scegliere un altro giorno, come la Sicilia (1 luglio) e il Trentino-Alto Adige, dove le province di Trento e Bolzano hanno regolamentato i saldi in modo diverso. Anche la durata cambierà da Regione a Regione: in alcuni casi termineranno a fine agosto, in altri i primi di settembre.

Le date dei saldi, regione per regione:

Abruzzo: 2 luglio – 31 agosto

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

Calabria: 2 luglio – 30 agosto

Campania: 2 luglio – 30 agosto

Emilia-Romagna: 2 luglio – 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: 2 luglio – 30 settembre

Lazio: 2 luglio – 13 agosto

Liguria: 2 luglio – 16 agosto

Lombardia: 2 luglio – 30 agosto

Marche: 2 luglio – 1 settembre

Molise: 2 luglio – 31 agosto

Piemonte: 2 luglio – 28 agosto

Puglia: 2 luglio – 15 settembre

Sardegna: 2 luglio – 3 settembre

Sicilia: 1 luglio – 15 settembre

Trentino-Alto Adige: In provincia di Bolzano dal 15 luglio al 12 agosto, mentre in provincia di Trento i negozi sono liberi di scegliere le date in autonomia

Toscana: 2 luglio – 30 agosto

Umbria: 2 luglio – 30 agosto

Valle d’Aosta: 2 luglio – 30 agosto

Veneto: 2 luglio – 31 agosto

Le cose da sapere sui saldi Per poter fare i saldi i negozi devono rispettare alcune regole. Per esempio il prezzo originale di ogni prodotto in saldo deve essere sempre indicato in modo chiaro e inequivocabile vicino alla percentuale di sconto e al prezzo scontato. Inoltre le merci in saldo devono essere tenute in zone separate rispetto a quelle non in saldo, in modo da non essere confuse.

