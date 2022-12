L’indagine sui presunti vaccini falsi a Madame e Camila Giorgi

Al momento né Madame né Camila Giorgi hanno commentato la vicenda. Della prima si sta parlando molto soprattutto perché è prevista la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio.

Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha detto alla radio Rtl 102.5 che, considerata la presunzione di innocenza, non c’è motivo per escludere la cantante dalla gara. «Io però penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio da qui al Festival. Anche perché sarebbe un peccato che il pubblico non possa ascoltare la sua canzone».