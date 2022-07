Restano due candidati per l’incarico di primo ministro del Regno Unito

Mercoledì si è tenuto il quinto giro di votazioni tra i parlamentari del Partito Conservatore britannico per scegliere il nuovo leader, che diventerà anche primo ministro, al posto del dimissionario Boris Johnson. Dei tre candidati rimasti, i più votati sono l’ex ministro dell’Economia Rishi Sunak e la ministra degli Esteri Liz Truss: i due si sottoporranno al voto dei circa 200 mila iscritti al Partito Conservatore, in una specie di primaria. Il nuovo leader e primo ministro sarà annunciato il 5 settembre.

Che tra i due candidati finali restasse Sunak era dato praticamente per certo: fin dal primo giro di votazioni, Sunak era stato il più votato, e alla fine mercoledì ha preso 137 voti, contro i 113 di Liz Truss. Penny Mordaunt, che era la terza candidata rimasta ed è sottosegretaria al Commercio, è stata eliminata, fermandosi a 105 voti.

Il voto di oggi riguardava più che altro Truss e Mordaunt, con la prima data in vantaggio sulla seconda. Sulla vittoria di Truss ha probabilmente influito l’eliminazione, ieri, della quarta candidata: Kemi Badenoch. Come aveva scritto Politico, i suoi sostenitori si collocavano nella destra del partito, ed era quindi probabile che sostenessero Truss, una volta eliminata Badenoch.

Sunak è l’ex ministro dell’Economia: già mesi fa, nei giorni del cosiddetto Partygate, lo scandalo delle feste organizzate durante la pandemia nella residenza di Boris Johnson, il suo nome era quello che era circolato di più tra i possibili sostituti del primo ministro. Un po’ per la sua storia di figlio di immigrati diventato ricco uomo di successo, un po’ per come era riuscito ad apparire serio e competente nella gestione della pandemia, Sunak era riuscito a guadagnare una buona popolarità. A giudicare dal risultato di questo voto, non sembra che sia stata troppo intaccata dagli scandali che hanno riguardato, oltre a Johnson, anche lui.

Liz Truss è attualmente ministra degli Esteri. Sulla rivista New Statesman, Zoe Grunewald scrive che è considerata dall’opposizione la candidata che si pone più in continuità con Boris Johnson, ed è stata uno dei principali ministri che, al contrario di Sunak, sono rimasti al governo fino alla fine. La sua popolarità è aumentata dopo l’invasione russa dell’Ucraina, quando Truss ha assunto un ruolo rilevante nella gestione della crisi.

Truss e Sunak si confronteranno in un dibattito il prossimo 25 luglio.