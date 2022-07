Restano 3 candidati per la guida del Partito Conservatore britannico: Rishi Sunak, Penny Mordaunt e Liz Truss

Martedì pomeriggio si è svolto il quarto giro di votazioni tra i parlamentari del Partito Conservatore britannico per scegliere il nuovo capo del partito, e di conseguenza anche il nuovo primo ministro, che prenderà il posto del dimissionario Boris Johnson. Dei quattro candidati rimasti in corsa, i più votati sono stati Rishi Sunak, ex ministro dell’Economia (118 voti), Penny Mordaunt, sottosegretaria al Commercio (92 voti) e Liz Truss, ministra degli Esteri (86 voti). È arrivata quarta la deputata Kemi Badenoch, con 59 voti, che quindi è stata eliminata. Mercoledì si svolgerà il quinto turno di votazioni, in cui verranno determinati gli ultimi due candidati, tra i quali a settembre verrà scelto il nuovo leader dei Conservatori tramite il voto degli iscritti al partito.

The results of the 4th ballot have been announced 👇 pic.twitter.com/NLRc81drol — Andrew Stephenson MP (@Andrew4Pendle) July 19, 2022