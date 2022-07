Novità da ascoltare a luglio

Per chi sta pensando di provare una piattaforma di audiolibri in vista delle vacanze o di lunghi viaggi in macchina, in questi giorni ci sono due sconti molto interessanti: Storytel è in promozione a 7 euro al mese anziché 10 per i primi 12 mesi, oppure offre la solita prova gratuita di 30 giorni passando da questo link, mentre Audible è scontato a 3 euro al mese per i primi 6 mesi. Se siete indecisi tra i due o avete deciso ma siete in cerca di idee su cosa ascoltare, ricordiamo che tutte le novità più interessanti segnalate dal Post negli ultimi anni le trovate qui.

A chi non vuole iscriversi all’ennesima piattaforma a pagamento, invece, ricordiamo che online si trovano podcast e audiolibri gratuiti in abbondanza, a partire da quelli del Post. Come ogni inizio del mese, è uscita una nuova puntata del podcast mensile Indagini, che racconta ogni volta un caso di cronaca e come è stato risolto (o no): l’ultimo è sul “corto circuito” dell’omicidio di Avetrana. Tra i podcast del Post usciti di recente segnaliamo anche La Bomba, un’inchiesta giornalistica di Iacopo Scaramuzzi e Alvise Armellini che racconta in sei puntate la crisi degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica italiana. Entrambi i podcast si possono ascoltare sulla app del Post (per Android e iOS) o sulle principali app gratuite di podcast.

Continuando con le novità gratuite, su Spotify, Apple Podcast e Spreaker è appena uscito Frigo!!!, un audiodocumentario di Nicolò Porcelluzzi e Ivan Carozzi. Racconta la storia di Frigidaire, innovativa rivista italiana di fumetti e molto altro nata negli anni Ottanta con la partecipazione di artisti come Andrea Pazienza, Stefano Tamburini, Tanino Liberatore, Filippo Scozzari e Massimo Mattioli. Gli autori del podcast la definiscono «non una semplice rivista, ma un modo incendiario di vivere e forse l’ultima vera avanguardia del Novecento italiano». Infine, per chi vuole tentare l’impresa, il programma Ad Alta Voce di Radio 3 in questi giorni sta pubblicando a puntate i Promessi sposi letti, tra gli altri, anche dall’attore Fabrizio Gifuni.

Passando alle piattaforme a pagamento: da luglio sia su Storytel che su Audible si può ascoltare La cura Shopenhauer dello scrittore e psichiatra americano Irvin Yalom. Per ora è l’unico romanzo disponibile in audiolibro della trilogia dei filosofi (di cui fanno parte anche Le lacrime di Nietzsche e Il problema Spinoza): racconta la storia di un professore universitario di psichiatria che scopre di avere ancora poco tempo da vivere e che decide di compiere la sua ultima piccola impresa ricontattando un ex paziente dipendente dal sesso e coinvolgendolo in una terapia di gruppo. I romanzi della trilogia di Yalom hanno avuto parecchio successo e sono stati apprezzati soprattutto per come approfondiscono il delicato tema del rapporto tra psicoterapeuta e paziente.

Storytel

Il 5 luglio in esclusiva su Storytel è uscito un podcast di 8 puntate dedicato alle professioni del settore della moda: dal sarto, alla modella, dal produttore alla giornalista di costume. Il titolo è Gente della moda, l’autrice e voce principale è quella di Giulia Torelli, blogger che da anni parla di moda su Instagram, e il progetto è fatto in collaborazione con la giornalista di Vogue Federica Salto, a sua volta molto conosciuta per il suo profilo Instagram e la sua newsletter La moda, il sabato mattina: ogni puntata è dedicata a una professione e ospita uno o più ospiti.

Jonathan Strange & il signor Norrell è il primo libro della scrittrice inglese Susanna Clarke, che si è fatta conoscere soprattutto per il più recente Piranesi e che scrive romanzi che potrebbero essere definiti di genere fantasy se questo non fosse un po’ riduttivo per definirli. Jonathan Strange & il signor Norrell in particolare racconta il confitto tra due potenti maghi: è ambientato in Inghilterra nel Diciannovesimo secolo e ci sono alcuni riferimenti storici ma anche molta magia e fantasia. Chi come alcuni redattori del Post ha molto amato Piranesi ma ha rinunciato a leggere questo per via della mole del libro forse si farà motivare dal formato audiolibro: dura 35 ore e uscirà il 22 luglio.

Audible

Dal 13 luglio su Audible si potrà ascoltare l’audiolibro di Espiazione, forse il più famoso romanzo dello scrittore britannico Ian McEwan. La prima parte del libro è ambientata d’estate in una tenuta inglese dove la tredicenne Briony assiste di nascosto a una scena in cui è coinvolta la sorella maggiore Cecilia e reagisce facendo una cosa che cambierà per sempre la vita di entrambe, che viene raccontata nella seconda parte.

Infine, L’arte di essere Raffaella Carrà, dello scrittore italiano Paolo Armelli, uscirà su Audible l’8 luglio. Il libro era uscito in libreria a giugno, circa un anno dopo la morte dell’artista, considerata da molti una delle icone della musica e dello spettacolo italiano, ma anche un esempio di fierezza e libertà che ispirò molte persone nella comunità gay e non solo. Il libro contiene diversi interventi, tra cui quello di Vanessa Incontrada, Vladimir Luxuria, Michele Masneri e Alessandro Zan.